O Arsenal, da Inglaterra, está avaliando a contratação do zagueiro internacional John Stones como uma solução de emergência sem custos, diante das crescentes preocupações com uma longa ausência do zagueiro central francês William Saliba devido a uma lesão nas costas.

O jornal britânico “The Sun” informou, neste domingo, que o Arsenal ainda não avaliou a gravidade da lesão de Saliba, de 25 anos, mas há receios de que ele fique afastado por um período que pode chegar a cinco meses, depois que ele foi obrigado a sair da partida da semifinal da Copa do Mundo, na qual a França foi derrotada pela Espanha, devido a dores crônicas que ele não conseguia mais suportar.

Esse desdobramento levou o campeão da Premier League a voltar sua atenção para Stones, de 32 anos, jogador sem clube que encerrou seu contrato com o Manchester City no final de junho passado, após 10 anos nas fileiras do “Celeste”.

Stones é considerado a opção ideal para o técnico Mikel Arteta, que já trabalhou com ele no Manchester City quando era assistente de Pep Guardiola, o que lhe confere um conhecimento profundo das capacidades do zagueiro inglês e de suas habilidades técnicas.

Stones se destacou de forma notável durante as fases eliminatórias da Copa do Mundo, após uma atuação irregular na partida de estreia contra a Croácia; ele foi titular nas partidas das quartas de final contra a Noruega e da semifinal contra a Argentina, tornando-se o primeiro jogador sem clube a representar a Inglaterra na Copa do Mundo.

Espera-se que Stones e seus agentes avaliem as opções disponíveis após o término do torneio, em meio ao interesse nacional e internacional por seus serviços. Parece que o tempo de jogo será o fator decisivo para determinar seu próximo destino, especialmente após sua participação limitada no City nesta temporada, na qual ele foi titular em apenas quatro partidas desde novembro.

O interesse do Arsenal por Stones surge após o duro golpe sofrido no mercado de transferências com a perda de seu alvo de longa data, Morgan Rogers, que se transferiu para o rival Chelsea por 117 milhões de libras, vindo do Aston Villa, tornando-se o jogador britânico mais caro da história dos Blues. e ele deve passar por exames médicos amanhã, segunda-feira.