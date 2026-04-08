Após o pôr do sol... Barcelona recebe uma proposta tentadora da Coreia do Sul

De acordo com uma reportagem da imprensa espanhola, o FC Barcelona recebeu hoje, quarta-feira, uma proposta atraente da Coreia do Sul, que abre caminho para uma receita financeira significativa.

A fama do Barcelona está crescendo mundialmente, e a melhor prova disso é o aumento das ofertas que o clube recebe para disputar amistosos ao redor do mundo, em troca de quantias generosas.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, a mais recente proposta recebida pelo clube foi para disputar um amistoso na Coreia do Sul, por um valor entre 9 e 10 milhões de euros.

No entanto, isso representa um desafio, que é o de viajar longas distâncias apenas para disputar uma única partida, especialmente neste verão, em que não haverá uma turnê asiática, mas sim um campo de treinamento, programado para ser realizado no centro St. George’s Park, pertencente à Federação Inglesa de Futebol, próximo a Birmingham.

O jornal acrescentou que o Barcelona está analisando outras propostas sólidas para disputar amistosos, indicando que há uma oferta oficial do Peru que pode ser assinada a qualquer momento, por um valor entre 7 e 8 milhões de euros, além de outra proposta, menos séria do que a peruana, para disputar um jogo semelhante no Marrocos, por cerca de 5 milhões de euros.

Além disso, o clube catalão recebeu outra proposta para disputar um amistoso neste verão, no dia 1º de agosto, contra o Napoli no estádio Diego Armando Maradona.

Essa opção é atraente devido à força do time do Napoli, o que permitirá à equipe de Hans Flick testar suas capacidades em um ambiente competitivo poucas semanas antes do início da La Liga.

(Leia também)... Bellingham e Pitarch... Quem é melhor para o sistema do Real Madrid?