Reportagens inglesas indicaram que o meio-campista suíço Granit Xhaka já decidiu seu futuro, em meio às notícias que recentemente associaram seu nome a uma transferência para o Chelsea, para voltar a atuar sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, com quem já havia trabalhado no Bayer Leverkusen e conquistado a histórica dobradinha nacional na temporada (2023-2024).

A rede “Sky Sports” confirmou que o suíço, capitão do Sunderland, decidiu permanecer no time durante a atual janela de transferências, depois que a diretoria do clube rejeitou uma oferta oficial do Chelsea para contratá-lo.

A diretoria dos “Gatos Pretos” havia rejeitado, no último domingo, uma oferta de 8 milhões de libras esterlinas feita pelo Chelsea para contratar o meio-campista de 33 anos. A posição do clube foi categórica: o jogador da seleção suíça, que desempenhou um papel fundamental na excelente primeira temporada da equipe após seu retorno à Premier League, não está à venda sob nenhuma circunstância.

Segundo as informações, Chaka estava inicialmente aberto a analisar a proposta e se transferir para “Stamford Bridge”, motivado pelo desejo de trabalhar novamente sob o comando de Alonso, que recentemente assumiu o comando do Chelsea após uma trajetória de sucesso que os uniu nos campos alemães.

No entanto, as intensas conversas entre o jogador e a diretoria do Sunderland resultaram em um ponto de virada; Chaka renovou seu total compromisso com o clube, expressando seu desejo de continuar na equipe.

A oportunidade de liderar o Sunderland na Liga Europa na próxima temporada, aliada às ambições de longo prazo do clube e à sua trajetória ascendente, foram fatores decisivos na decisão do astro suíço de permanecer no clube. Além disso, a forte relação de Chaka com a torcida do Sunderland e seu profundo vínculo com o clube tiveram um papel de destaque na tomada de sua decisão final de continuar sua trajetória com a equipe.

A diretoria do Sunderland considera o ex-jogador do Arsenal um pilar fundamental e um verdadeiro líder dentro e fora de campo, e espera que ele assuma um papel de liderança nas competições da nova temporada. Vale lembrar que Chaka, que se juntou ao Sunderland no verão passado por 13 milhões de libras esterlinas, ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual com o clube.