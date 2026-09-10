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Após o episódio de Balogun, Trump entra no basquete americano com pedido inusitado

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
F. Balogun
NBA
EUA
Bélgica

"O pior da história do esporte"

  Depois de semanas da polêmica gerada pelo presidente americano, Donald Trump, durante a Copa do Mundo de 2026, ele voltou mais uma vez a interferir no cenário esportivo, mas desta vez na liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

Trump admitiu ter intervindo junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para revisar e anular a punição de expulsão e suspensão do atacante americano Folarin Balogun, na partida contra a Bósnia e Herzegovina, para que participasse do jogo contra a Bélgica.

Por sua vez, o jornal "Marca" afirmou nesta quinta-feira que Donald Trump falou sobre a negociação da transferência de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers durante uma convenção do Partido Republicano em Dallas, no Texas.

Donald Trump disse: "É um time incrível, o Dallas Mavericks, e espero que sejam bons... Tenho que dizer a vocês, eu não entendo a negociação do Doncic. O que eu sei sobre basquete? Eu diria que ela não vai ser registrada na história como a maior negociação do esporte. Pelo contrário, talvez seja registrada como a pior negociação do esporte".

O presidente dos Estados Unidos recomendou ao Dallas Mavericks, time de basquete no qual os espanhóis Santi Aldama e Sergio de Larrea vão jogar nesta temporada, que "é preciso reconsiderar a transferência de Doncic para o Lakers".

Donald Trump também afirmou, no papel de analista esportivo, que "a pior negociação da história do esporte" foi aquela que enviou Babe Ruth do Boston Red Sox para o New York Yankees.

Em 26 de dezembro de 1919, o Red Sox enviou o jogador Babe Ruth ao Yankees em uma negociação de venda direta no valor de 100 mil dólares em dinheiro (um recorde para a época), acompanhada de um empréstimo de 300 mil dólares.

Essa negociação foi a origem do que passou a ser conhecido como a Maldição do Bambino (o Yankees passou de não ter nenhum título a vencer quatro títulos mundiais com Ruth. O Red Sox sofreu uma seca de títulos que durou 86 anos).

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Trump prosseguiu: "A negociação de Babe Ruth continuará sendo a pior. Mas... será que a negociação de Doncic é a pior? Isso não é bom. Foi boa? Talvez possamos renegociar essa negociação. Eu renegocio negociações o tempo todo. Precisamos renegociar. Precisamos renegociar essa negociação. Eu não entendo essa negociação".

 E acrescentou: "Como vocês sabem, há negociações que dá para entender. Eu entendo de negociações, mas não entendi essa negociação especificamente".

E sugeriu mais uma vez que o Dallas Mavericks desfizesse a negociação de Doncic.

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