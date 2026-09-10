Depois de semanas da polêmica gerada pelo presidente americano, Donald Trump, durante a Copa do Mundo de 2026, ele voltou mais uma vez a interferir no cenário esportivo, mas desta vez na liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

Trump admitiu ter intervindo junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para revisar e anular a punição de expulsão e suspensão do atacante americano Folarin Balogun, na partida contra a Bósnia e Herzegovina, para que participasse do jogo contra a Bélgica.

Por sua vez, o jornal "Marca" afirmou nesta quinta-feira que Donald Trump falou sobre a negociação da transferência de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers durante uma convenção do Partido Republicano em Dallas, no Texas.

Donald Trump disse: "É um time incrível, o Dallas Mavericks, e espero que sejam bons... Tenho que dizer a vocês, eu não entendo a negociação do Doncic. O que eu sei sobre basquete? Eu diria que ela não vai ser registrada na história como a maior negociação do esporte. Pelo contrário, talvez seja registrada como a pior negociação do esporte".

O presidente dos Estados Unidos recomendou ao Dallas Mavericks, time de basquete no qual os espanhóis Santi Aldama e Sergio de Larrea vão jogar nesta temporada, que "é preciso reconsiderar a transferência de Doncic para o Lakers".

Donald Trump também afirmou, no papel de analista esportivo, que "a pior negociação da história do esporte" foi aquela que enviou Babe Ruth do Boston Red Sox para o New York Yankees.

Em 26 de dezembro de 1919, o Red Sox enviou o jogador Babe Ruth ao Yankees em uma negociação de venda direta no valor de 100 mil dólares em dinheiro (um recorde para a época), acompanhada de um empréstimo de 300 mil dólares.

Essa negociação foi a origem do que passou a ser conhecido como a Maldição do Bambino (o Yankees passou de não ter nenhum título a vencer quatro títulos mundiais com Ruth. O Red Sox sofreu uma seca de títulos que durou 86 anos).

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Trump prosseguiu: "A negociação de Babe Ruth continuará sendo a pior. Mas... será que a negociação de Doncic é a pior? Isso não é bom. Foi boa? Talvez possamos renegociar essa negociação. Eu renegocio negociações o tempo todo. Precisamos renegociar. Precisamos renegociar essa negociação. Eu não entendo essa negociação".

E acrescentou: "Como vocês sabem, há negociações que dá para entender. Eu entendo de negociações, mas não entendi essa negociação especificamente".

E sugeriu mais uma vez que o Dallas Mavericks desfizesse a negociação de Doncic.