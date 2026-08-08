Os esforços do Arsenal para reforçar a posição de ponta receberam um forte impulso após um dos astros do Campeonato Italiano demonstrar disposição para exigir a transferência ao clube londrino, depois de Vinícius Júnior definir seu futuro ao renovar o contrato com o Real Madrid.

O site Goal divulgou, com base na conta Indy Kaila na plataforma X, que Yildiz, de 21 anos, tem forte desejo de se transferir para o Arsenal neste verão, e se prepara para comunicar aos dirigentes da Juventus sua vontade definitiva de deixar o clube e se mudar para o norte de Londres.

Apesar da posição do jogador, concretizar o negócio não será fácil, diante da insistência da Juventus em suas altas exigências financeiras, depois de o clube italiano ter estipulado 120 milhões de libras esterlinas para abrir mão de seu astro.

O interesse do Arsenal em contratar Yildiz não é novidade, já que o jogador foi ligado ao clube inglês em mais de uma ocasião, enquanto o jornalista da rede Sky, Sacha Tavolieri, já havia descrito o jogador turco como o alvo dos sonhos do técnico Mikel Arteta.

O site The Athletic havia mencionado anteriormente que o Arsenal se informou oficialmente sobre a possibilidade de contratar Yildiz, mas a Juventus foi categórica em sua resposta e afirmou que o jogador não está à venda.

No entanto, a atual posição do jogador, segundo o relatório, pode mudar completamente o rumo das negociações, especialmente após a recente evolução relacionada a Vinícius Júnior, que era um dos principais alvos ofensivos do Arsenal antes de assinar um novo contrato de longa duração com o Real Madrid nesta semana.

Os números indicam que Yildiz fez uma temporada forte com a Juventus em 2025-2026, após marcar 11 gols e dar 9 assistências em todas as competições. O jogador também demonstrou, segundo análise do site Whoscored, altos níveis no drible, além de boas capacidades na finalização de jogadas e na criação de oportunidades, elementos que podem lhe dar a chance de reforçar o setor ofensivo do Arsenal.

O relatório considera que Yildiz pode representar um forte acréscimo para o ataque do Arsenal, diante da instabilidade no nível de Gabriel Martinelli nos últimos 12 meses, enquanto o preço estipulado pela Juventus permanece o maior obstáculo para a concretização do negócio.

Leia também: presidente do Beşiktaş solta a bomba: não queríamos Salah