Após o choque da Copa do Mundo... Mourinho busca transformar Mbappé no “novo Cristiano”

A derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo não foi apenas o fim da trajetória dos “Galo” no torneio, mas também marcou o encerramento de uma das temporadas mais difíceis na carreira de Kylian Mbappé. Depois de não ter conseguido levar o Real Madrid aos principais títulos, seu sonho de recuperar o brilho mundial na Copa do Mundo se esvaiu, dando início agora a uma nova etapa cujo maior desafio é: provar que é capaz de se tornar uma lenda no “Santiago Bernabéu”, sob o comando de José Mourinho, o homem que já levou Cristiano Ronaldo a um patamar histórico.

O ano de 2026 ficou bem aquém das expectativas de Kylian Mbappé. Após uma segunda temporada decepcionante com o Real Madrid, a Copa do Mundo surgiu como uma oportunidade de ouro para ele recuperar seu lugar entre os melhores jogadores do mundo, além de manter vivo o sonho de conquistar a Bola de Ouro.

As coisas correram bem para o atacante francês até o confronto com a Espanha nas semifinais, quando a seleção de Luis de la Fuente assumiu o controle total da partida, impedindo a França de chegar à final, além de impedir Mbappé de aumentar sua contagem de gols, que ficou em oito na competição, encerrando assim a trajetória da seleção francesa no torneio que conquistou em 2018 e que estava prestes a revalidar na edição de 2022.

Com essa derrota em Dallas, fechou-se o cortina sobre uma temporada difícil para Mbappé, que terá um descanso de três semanas antes de retornar aos treinos do Real Madrid na primeira semana de agosto, em preparação para uma nova temporada que será repleta de pressões e desafios.

Embora Mbappé tenha sido uma das principais peças do ataque do Real Madrid desde que se juntou ao time, seus números individuais não conseguiram compensar o fraco desempenho coletivo do clube. Ele marcou 44 gols em sua primeira temporada, na qual o time se contentou em conquistar dois títulos secundários, e depois marcou 42 gols na segunda temporada, mas o time terminou a temporada sem conquistar nenhum título importante.

A comparação parece ainda mais severa quando se considera o que o Real Madrid conquistou antes da chegada de Mbappé: na temporada anterior à sua chegada, o clube conquistou cinco títulos de seis possíveis, incluindo a Liga dos Campeões e a La Liga. Além disso, o Paris Saint-Germain conseguiu conquistar o título europeu nas duas temporadas seguintes à saída do astro francês, o que muitos consideraram uma prova de que o time parisiense conseguiu superar a fase de dependência de Mbappé.

Mourinho... o maior desafio

É esse o nível que Mbappé busca alcançar com o Real Madrid, e ele espera alcançá-lo sob o comando de José Mourinho, o técnico que desempenhou um papel fundamental na transformação de Cristiano Ronaldo em uma máquina de gols imparável.

Durante o período em que trabalhou com o técnico português, Ronaldo ultrapassou a marca de 50 gols por temporada mais de uma vez, antes de atingir o auge de sua carreira ao marcar 60 gols na temporada 2011-2012, considerada uma das melhores temporadas da La Liga na história do Real Madrid.

Cristiano tinha 27 anos na época, a mesma idade que Mbappé tem atualmente, enquanto o melhor recorde de gols na carreira do francês ainda é de 44 gols, feito que ele alcançou duas vezes: a primeira com o Paris Saint-Germain na temporada 2023-2024, e a segunda com o Real Madrid na temporada 2024-2025.

Já na última temporada, a marca de Mbappé caiu para 42 gols, após ele ter sido afetado por uma lesão no joelho que gerou muita polêmica nos bastidores do clube, com repercussões que chegaram até a equipe médica. Isso é o que informou o jornal espanhol “Marca”.

As críticas não se limitaram aos aspectos técnicos, pois algumas atitudes do jogador fora de campo — entre elas, suas viagens frequentes à França acompanhado por especialistas do clube e por sua namorada — causaram espanto na torcida do Real Madrid, que esperava dele maior concentração em um dos momentos mais difíceis da equipe.

Com o fim da Copa do Mundo de forma decepcionante, Mbappé está ciente de que a próxima fase será decisiva em sua carreira. O talento por si só já não é suficiente, e os objetivos individuais não garantem mais o sucesso, enquanto seu maior sonho continua sendo entrar para a história do Real Madrid pela porta mais ampla, um sonho que exige que ele alcance um novo patamar, exatamente como fez Cristiano Ronaldo quando atuou sob o comando de José Mourinho.