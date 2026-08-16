O Real Madrid segue com sua preparação para a nova temporada, em meio à continuidade das ausências dos brasileiros Rodrygo Goes e Éder Militão por conta de lesão, à espera de seus retornos aos gramados nos próximos meses.

Nesse sentido, a jornalista da rádio espanhola "Cope", Arancha Rodríguez, afirmou neste domingo que Rodrygo sofre de uma ruptura do ligamento cruzado e do menisco, desde o último dia 18 de março, e seu período de ausência é estimado entre 10 e 12 meses, o que faz com que seu retorno seja previsto para o início de 2027.

Já Militão, que sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral no dia 21 de abril, tem seu período de ausência estimado entre 4 e 5 meses, com previsão de retorno em setembro ou outubro próximos.

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O Real Madrid havia anunciado oficialmente que Rodrygo passou por uma cirurgia bem-sucedida em março, para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo de sua perna direita, e iniciou depois o programa de reabilitação.

Já Militão sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da perna esquerda, durante o confronto com o Alavés em abril, antes que o Real Madrid revelasse posteriormente uma ruptura no tendão proximal do mesmo músculo.

O zagueiro brasileiro passou por uma cirurgia bem-sucedida em 28 de abril, e iniciou depois a fase de recuperação.

A lesão de Militão ganha uma importância especial por conta de seu histórico anterior de lesões, já que ele havia retornado em abril à disputa, após uma ausência de quase 4 meses em decorrência de uma lesão anterior no músculo bíceps femoral, além de já ter sofrido duas rupturas do ligamento cruzado desde 2024.

Também está fora do Real Madrid seu lateral francês, Ferland Mendy, que sofreu uma lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita, e passou por uma cirurgia bem-sucedida no último mês de maio, sendo que seu período de recuperação deve levar cerca de 5 a 7 meses, com previsão de retorno no fim do ano corrente.

Já Thiago Pitarch, o jovem meio-campista, sofre de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho, sofrida em 26 de julho, e seu período de ausência é estimado em cerca de 3 a 4 semanas, o que faz com que seu retorno seja previsto para o fim de agosto ou início de setembro próximo.



