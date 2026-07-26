O conflito entre os clubes da Roshn Saudi League intensifica-se à medida que se aproxima o início da nova temporada, já que mais de um clube começou a movimentar-se para fechar contratações destinadas a reforçar o plantel antes do encerramento do mercado de transferências de verão.

Fontes do Médio Oriente revelaram que os clubes Al-Ittihad e Neom entraram numa disputa pela contratação do médio do Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, durante o atual período de transferências.

De acordo com as fontes, o movimento do Al-Ittihad surgiu após a lesão do médio Hamed Al-Ghamdi, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior durante o estágio de preparação em Espanha, uma lesão que o afastará dos relvados por vários meses, o que levou a direção do clube a procurar um substituto rápido, destacando-se Mukhtar Ali como uma das opções mais evidentes em cima da mesa.

Por outro lado, o Neom também entrou em negociações com o Al-Ettifaq para contratar o mesmo jogador, no âmbito do seu esforço para reforçar o plantel antes do arranque da nova temporada.

As fontes esclareceram que a direção do Al-Ettifaq não se opõe à venda de Mukhtar Ali caso receba uma proposta financeira adequada, dentro do plano de reestruturação da equipa, ficando a decisão final dependente do valor financeiro da oferta.

Mukhtar Ali tem 28 anos e começou a sua carreira na academia do Chelsea, de Inglaterra, antes de viver uma experiência profissional na Holanda, transferindo-se depois para a liga saudita através do Al-Nassr, em 2019, jogando mais tarde pelo Al-Fateh e pelo Al-Taee, antes de se juntar ao Al-Ettifaq no início de 2025, com um contrato válido por quatro temporadas e meia.

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