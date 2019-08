Após flerte com o Flamengo, Balotelli é anunciado no Brescia

O atacante italiano foi anunciado oficialmente como reforço; contrato seria de três anos

A novela envolvendo o destino de Mario Balotelli foi oficialmente encerrada neste domingo (18), com o Brescia oficializando a contratação do atacante de 29 anos.

O italiano, que estava sem contrato desde o encerramento de sua passagem pelo Olympique de Marseille, também esteve na mira do , que inclusive enviou dirigentes para negociar diretamente com o staff de Mario. A tentativa rubro-negra, contudo, não deu certo – embora tenha chamado a atenção do jogador, a ponto dele próprio agradecer o carinho dos torcedores flamenguistas em uma mensagem no seu Instagram.

Segundo a nota emitida pelo Brescia, que retornou à primeira divisão italiana nesta temporada, a vontade de Balotelli em defender as cores do time da cidade em que foi criado, pesou para que houvesse um acerto.

Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019

"A escolha de privilegiar Brescia diz muito sobre a vontade de jogador: relançar-se em grande estilo em sua própria cidade e reconquistar espaço na seleção nacional (...) O retorno à após três anos foi possível graças à determinação e entusiasmo de Mario em querer retornar a Bréscia, onde ele cresceu e onde desde criança ele se destacou por suas habilidades físicas e técnicas", explicou o clube.

Balotelli cresceu na cidade de Bagnolo Mella, na província de Brescia, e fez parte de sua base na região. Depois, foi contratado pela de Milão, clube que o alçou ao sucesso mundial. O atacante também defendeu as cores de , , , Nice e Olympique de Marseille.

Brescia sabe o que é ter uma estrela

Apesar de ser um clube modesto, longe das maiores potências do futebol italiano, a história do Brescia é recheada de grandes jogadores. Andrea Pirlo, por exemplo, foi revelado na base do clube lombardo. O maior craque da história dos biancoazzurri, contudo, é Roberto Baggio, que imortalizou a camisa 10 nos últimos quatro anos de sua carreira. Pep Guardiola foi outro ilustre que defendeu o Brescia no final de sua carreira.