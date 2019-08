Balotelli agradece apoio de torcedores e deseja "sorte" ao Flamengo

Atacante se manifesta após fim das negociações com o clube brasileiro

Após ter suas redes sociais invadidas por torcedores do , o atacante Mario Balotelli mandou uma mensagem aos fãs brasileiros e desejou "sorte" ao , após as negociações terem sido encerradas na última semana.

"Obrigado torcida rubro negra por todas as mensagens e manifestações de ageto nesses últimos dias. Boa sorte ao Flamengo e a todos vocês", escreveu o italiano em sua conta no Instagram.

Na quinta-feira (15), o Flamengo não deu detalhes sobre o fim das conversas. Por meio de nota oficial, informou apenas que fez duas reuniões "cordiais" em Mônaco com representantes de Balotelli. "O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", publicou o clube.

Após cerca de dez dias de conversas e sondagens, as partes não chegaram a um acordo porque Balotelli está inclinado a assinar com o Brescia, time recém-promovido à da e com o qual tem vínculo emocional por ter crescido na cidade.