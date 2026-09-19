Após estreia contra o Bayern de Munique: a DFB vai perder o próximo grande talento?

Segundo informações do jornal Bild, a federação croata de futebol está se empenhando intensamente pelo jogador de 19 anos, que, por causa de suas raízes, poderia defender tanto a Alemanha quanto a Croácia.

Vozar ainda não atuou por nenhuma seleção nas categorias de base. O volante defensivo também ainda não disputou nenhuma partida pela seleção principal, razão pela qual pode escolher livremente entre Croácia e Alemanha. O relatório não informa se há contato com a DFB.

É bem possível, porém, que a federação entre em ação em breve, caso a curva de evolução de Vozar continue em alta. Depois de ter feito sua estreia profissional contra o Bayern de Munique na 2ª rodada da Bundesliga, o Schale 04 renovou seu contrato na última quinta-feira até 2029. No verão, o camisa 5 ainda teria recebido várias consultas da 2. Bundesliga.

Getty Images

Quais talentos escaparam do DFB recentemente?

Nos últimos tempos, porém, a DFB já levou a pior com mais frequência em casos de jogadores com dupla cidadania. Recentemente, o companheiro de equipe de Vozar, Soufiane El-Faouzi, decidiu defender Marrocos, e ele era até considerado candidato à primeira convocação de Jürgen Klopp. Outros exemplos de destaque são Can Uzun e Kenan Yildiz, que já somam várias partidas pela seleção turca.

Paris Brunner também pode dar as costas ao DFB a longo prazo, apesar de ter sido chamado pela primeira vez para a seleção sub-21 da Alemanha na sexta-feira. Isso porque, segundo a própria federação, a RD Congo está tentando convencer o jovem atacante. "Nós fomos até os pais para conversar. Mas não vamos pressioná-lo", disse o técnico da seleção, Sebastien Desabre, em entrevista coletiva. No entanto, ele indicou que Brunner não está tomando essa decisão com facilidade: "Ele é ligado ao Congo tanto quanto à Alemanha. Ele vai tirar um tempo para pensar, e então veremos em novembro no que isso vai dar."

Ainda assim, o DFB parece ter vencido a disputa por Noahkai Banks (Augsburg) e Louey Ben Farhat (Karlsruher SC). "Estou muito feliz por termos conseguido lhes mostrar um caminho em comum com a Alemanha e por eles terem aceitado isso", disse o técnico da seleção sub-21, Antonio Di Salvo, ao The Athletic. Banks havia sido cortejado intensamente pelos Estados Unidos, enquanto Ben Farhat já disputou até mesmo duas partidas pela seleção principal da Tunísia. O jogador de 19 anos, porém, ainda pode trocar de federação, porque não se tratava de jogos oficiais.