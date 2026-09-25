Cristiano Ronaldo foi titular na partida entre a seleção de seu país, Portugal, e o País de Gales pela Liga das Nações da Europa, antes de ser substituído por Gonçalo Ramos.

Ronaldo foi substituído 25 minutos antes do apito final, depois de desperdiçar uma chance clara de gol no início do segundo tempo, quando mandou a bola por cima do travessão.

Mais tarde, Ronaldo conseguiu colocar a bola dentro das redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Ronaldo escreveu, em suas contas nas redes sociais, após a partida: "O primeiro passo foi dado. Vamos, Portugal".

O jornal "A Bola" publicou as declarações de Jorge Jesus, técnico de Portugal, sobre o motivo da substituição de Ronaldo.

Jesus disse, sobre a saída de Ronaldo: "Foi o que as circunstâncias da partida exigiram. Restavam 25 minutos, e eu precisava de um jogador com vitalidade para pressionar, como Ramos".

E prosseguiu: "Talvez ele não tivesse, do ponto de vista técnico, a mesma qualidade que Cristiano tem, mas eu sabia que Gonçalo Ramos nos daria mais velocidade no aspecto defensivo. E foi o que ele fez".

E apontou: "Tentei, ao colocar Gonçalo Ramos, limitar a pressão ofensiva do adversário e impedir a subida dos zagueiros da equipe rival e a construção de seus ataques com tranquilidade".

O treinador português afirmou que notou uma queda no ritmo e na intensidade de jogo de alguns jogadores do meio-campo, como Rúben Neves.

E esclareceu que a entrada de João Palhinha veio para proporcionar segurança defensiva e equilíbrio tático, especialmente com o aproveitamento pelo adversário dos espaços atrás de Rúben Dias com a presença de um segundo atacante, o que exigiu um jogador dotado de força física e superioridade nas bolas altas para cobrir esses espaços e assegurar o setor defensivo até o apito final.