O brasileiro Gabriel Jesus, novo atacante do Barcelona, afirmou que não se sente ofendido por ser considerado uma opção alternativa a Julián Álvarez, apontando que há outra coisa que o incomoda mais do que ser descrito como o plano B para o atacante do Atlético de Madrid.

Jesus disse, durante sua apresentação como novo jogador do Barcelona, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Isso não me incomoda e não me sinto ofendido. O que me incomoda é dizerem que sou uma pessoa ruim, algo que ninguém me disse durante toda a minha vida".

E acrescentou o atacante brasileiro: "O que me incomoda é não jogar futebol. Agora tenho a oportunidade de estar aqui no Barcelona. Eu tive a mesma oportunidade há 10 anos, mas a vida me levou por outro caminho", em referência à sua transferência para o Manchester City e depois para o Arsenal.

O Barcelona havia anunciado oficialmente nesta terça-feira a contratação de Gabriel Jesus, de 29 anos, por três temporadas, permanecendo no clube catalão até o verão de 2029.

Segundo o "Mundo Deportivo", o valor da transferência de Jesus do Arsenal para o Barcelona foi de 10 milhões de euros, depois de o jogador ter chegado ao Barcelona ontem e passado por exames médicos antes de a negociação ser concluída oficialmente.

Jesus é a sétima contratação do Barcelona durante a atual janela de transferências do verão, depois de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jessi Bécio, Rodrigo Hernández, João Cancelo e Dominik Livaković.

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A contratação de Jesus veio depois de o Atlético de Madrid recusar entrar em negociações sobre a transferência do argentino Julián Álvarez, levando o Barcelona a decidir se mover rapidamente no mercado de transferências em busca de uma alternativa ofensiva, antes de a escolha recair sobre o atacante brasileiro.

Jesus espera recuperar seu melhor nível com o Barcelona, depois de sofrer com lesões nas duas últimas temporadas, tendo afirmado, em sua chegada ao clube, que está em uma condição física "excelente".

Por sua vez, Hansi Flick, treinador do Barcelona, saudou a contratação, afirmando que Jesus "é um atacante de alto nível e será importante para o time".

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