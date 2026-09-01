O Fulham está perto de fechar sua terceira contratação vinda do Real Madrid durante a janela de transferências de verão, depois de chegar a um acordo com o clube merengue para contratar o jovem meio-campista Manuel Ángel, atendendo ao desejo do treinador Álvaro Arbeloa, que segue trazendo seus antigos talentos da academia "La Fábrica".

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Fulham chegou a um acordo completo com o Real Madrid para a contratação do meio-campista de 22 anos.

Romano acrescentou, por meio de sua conta na plataforma X, que o Real Madrid aprovou a transferência do jogador mantendo um percentual sobre o valor de uma futura venda, além do direito de igualar qualquer oferta futura caso queira reavê-lo, dentro das condições estabelecidas pelo clube para aprovar sua saída.

Por sua vez, o jornal Marca esclareceu que Manuel Ángel já chegou à capital britânica, Londres, para assinar seu contrato com o Fulham, tornando-se o terceiro jogador a se transferir do Real Madrid para o time inglês neste verão, depois de Gonzalo García e César Palacios, dentro do novo projeto liderado por Arbeloa.

O jornal apontou que Arbeloa tinha inicialmente Thiago Pitarch no topo de suas prioridades para reforçar o meio-campo, mas a insistência de José Mourinho e do Real Madrid em manter o jogador e fechar as portas para sua saída levou o treinador espanhol a voltar seu interesse para Manuel Ángel, seu antigo capitão nas equipes de base.

Acrescentou que o jogador viveu um verão difícil, depois de ficar fora dos planos do time principal durante a pré-temporada, além de se afastar das partidas com o Castilla, antes de encontrar uma nova oportunidade no Campeonato Inglês sob o comando do treinador que conhece bem seu potencial.

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