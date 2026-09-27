Após a saída de Mbappé, Zidane elogia craque da França: um líder sem braçadeira

Zinédine Zidane afirmou que Ousmane Dembélé representa um dos elementos mais importantes da seleção francesa, considerando que o astro do Paris Saint-Germain é "já um líder" dentro do vestiário, apesar de não usar a braçadeira de capitão, antes do aguardado confronto contra a Bélgica.

Zidane disputa, amanhã em Bruxelas, sua segunda partida à frente da seleção francesa pela Liga das Nações da Europa, depois de iniciar sua missão com uma vitória fora de casa sobre a Turquia, em um duelo no qual os Bleus buscam reforçar a liderança do Grupo 1.

Zidane falou sobre Dembélé diante da ausência de Kylian Mbappé, que ficou fora dos planos da seleção pelo restante da data Fifa por causa de dores no joelho esquerdo, mas não revelou explicitamente o jogador que substituirá o capitão da França.

O treinador dos Bleus disse: "Para mim, Dembélé já é um líder. Ele cumpre esse papel mesmo sem ser capitão oficial, e isso é evidente. É uma pessoa maravilhosa e sempre apoia os outros, e precisamos aproveitar sua experiência".

Dembélé aparece como o principal candidato a comandar o ataque da França contra a Bélgica, depois de Zidane elogiar seu comprometimento e sua capacidade de desempenhar suas funções ofensivas com eficiência, explicando: "Na Turquia, jogou na mesma posição que ocupa no Paris Saint-Germain, e desempenha esse papel de forma excelente. Tem um comprometimento e uma dedicação incríveis, e uma energia enorme, e pode facilmente jogar os 90 minutos completos".

Sobre suas opções para substituir Mbappé, Zidane disse: "Doué e Barcola são dois jogadores jovens que têm alta dinâmica e são extremamente interessantes. Gosto desse tipo de jogador porque são capazes de fazer a diferença pelos flancos".

O treinador francês também falou com admiração de Rayan Cherki, afirmando que o prefere no meio-campo, e disse: "Ele pode jogar em várias posições, mas eu o prefiro no meio-campo. É capaz de receber as bolas entre as linhas, dá passes excelentes, e quando joga de forma vertical é realmente interessante".

Zidane descreveu a seleção da Bélgica como uma adversária forte, dizendo: "São uma equipe muito boa, fizeram uma atuação excelente na Copa do Mundo, e têm jogadores de destaque no nível individual. Sabemos que será uma grande partida".

Zidane se encontra na partida com Mark van Bommel, a quem já enfrentou várias vezes como jogador, e o treinador da França recordou seu adversário dizendo: "Eu admirava seu estilo; ele tinha uma personalidade forte e uma presença marcante em campo".

Antes de encerrar suas declarações, Zidane pediu aos seus jogadores que aproveitem a experiência com a seleção, e disse: "O futebol passa rápido. Tenho 54 anos e já não sou capaz de jogar, então digo a eles que aproveitem o momento, porque ele passa rápido".