A Liga Profissional Saudita aprovou o aumento do número de jogadores estrangeiros na lista da equipa principal para 10 jogadores num total de 25, durante a nova temporada da Liga Roshn Saudita, na sequência da reunião de coordenação realizada pela liga com os representantes dos clubes no passado domingo.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou que o novo regulamento vai impedir o jogador estrangeiro inscrito na lista da equipa de sub-21 e que participe na liga "Joy" da elite de participar com a equipa principal na Liga Roshn.

O jornal esclareceu que a liga informou os clubes de que revelará nos próximos dois dias o mecanismo detalhado para a participação dos jogadores estrangeiros inscritos nas equipas de sub-21 nas competições da Taça do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas e da Supertaça Saudita.

O regulamento da temporada passada permitia a qualquer jogador estrangeiro participar nas provas da Taça do Rei e da Supertaça, quer estivesse inscrito na lista da equipa principal quer na equipa de sub-21, desde que o número de estrangeiros a participar no jogo não ultrapassasse os 10 jogadores, de acordo com o artigo (5/1) relativo à elegibilidade de participação.

Recorde-se que o Al-Hazem se sagrou campeão da liga "Joy" da elite na temporada passada, após vencer o Al-Fateh por 3-1 na final que se disputou em Al-Ahsa no passado dia 23 de maio.