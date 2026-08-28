Após o fracasso de suas tentativas de contratar o brasileiro Vinícius Júnior, o Arsenal voltou suas atenções para seu compatriota e companheiro de Real Madrid, Endrick, em uma nova tentativa de conseguir um dos maiores talentos ofensivos do futebol brasileiro, mas o clube merengue fechou as portas para a saída de seu jovem atacante.

De acordo com o que noticiou a rede "talkSPORT", o Arsenal realizou conversas iniciais com o Real Madrid para explorar a possibilidade de contratar Endrick, e o clube inglês estava disposto a testar a posição dos dirigentes do "Merengue" apresentando uma proposta oficial para conseguir os serviços do jogador durante a atual janela de transferências.

A movimentação do Arsenal ocorre em meio ao desejo da diretoria do clube de acrescentar uma nova opção ofensiva ao elenco, como preparação para disputar a Premier League e a Liga dos Campeões da Europa, enquanto os dirigentes do Arsenal entendem que a situação de Endrick dentro do Real Madrid pode abrir as portas para concretizar o negócio.

O atacante brasileiro chegou ao Real Madrid vindo do Palmeiras em 2024, mas até agora não conseguiu a oportunidade de atuar de forma regular no time principal, antes de disputar a temporada passada por empréstimo com o Lyon, onde suas participações constantes contribuíram para a recuperação de seu nível, tendo marcado 8 gols e dado outras 8 assistências em 21 partidas.

A concorrência pela posição de Endrick dentro do Real Madrid aumentou após a chegada de Carlos Espai, que por sua vez conseguiu balançar as redes durante a rodada de estreia do campeonato diante do Espanyol, o que deu ao Arsenal mais um motivo para tentar aproveitar a situação de disputa pelas posições ofensivas.

Mas as tentativas do clube inglês esbarraram em uma posição decisiva do Real Madrid, depois que o jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o clube espanhol não pensa em abrir mão de Endrick durante a atual janela de transferências, apesar do pedido apresentado pelo Arsenal para conseguir seus serviços.

A decisão de manter o jogador conta com claro apoio do técnico José Mourinho e da diretoria do Real Madrid, que insistem na permanência do atacante brasileiro no elenco, por considerá-lo um projeto importante para o futuro.

Já o próprio Endrick não planeja deixar o Santiago Bernabéu e faz questão de continuar sua trajetória no Real Madrid.