Após a polêmica envolvendo Messi... Marciniak será o árbitro da partida entre Egito e Irã

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou os árbitros das partidas entre Egito e Irã e entre Iraque e Senegal, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2023.
A partida entre Egito e Irã, marcada para a manhã do próximo sábado, será comandada pelo árbitro internacional polonês Szymon Marciniak, que já apitou várias partidas importantes.
Marciniak contará com a colaboração de seus compatriotas Tomasz Listkiewicz como primeiro assistente e Adam Kobsek como segundo assistente, enquanto o japonês Yusuke Araki foi designado como quarto árbitro e seu compatriota Jun Mihara como árbitro reserva.
Vale lembrar que Marciniak apitou a partida entre Argentina e Argélia na primeira rodada, e a seleção árabe apresentou uma reclamação à FIFA contra a equipe de arbitragem, alegando que ela ignorou a expulsão de Messi após sua falta em Issa Mandi — jogada que gerou grande polêmica após o jogo.
O Egito lidera o Grupo 7 com 4 pontos, seguido pelo Irã e pela Bélgica, ambos com 2 pontos cada, e, por fim, a Nova Zelândia com 1 ponto.
Já a partida entre Iraque e Senegal será disputada na próxima sexta-feira e será apitada pelo árbitro inglês Anthony Taylor, com seus compatriotas Gary Beswick e Adam Nan como assistentes; o quarto árbitro será o saudita Khalid Al-Taris, e seu compatriota Mohammed Al-Abkari será o árbitro reserva.
A seleção iraquiana ocupa a quarta posição no Grupo 9, sem pontos, separada do Senegal, terceiro colocado, apenas pelo saldo de gols.