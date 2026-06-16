Apesar do desempenho excepcional de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, durante o confronto contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2026, a maior polêmica após a partida não foi sobre o resultado (1 a 1), mas sim sobre o prêmio de melhor jogador da partida, que não foi concedido ao goleiro saudita, apesar de ele ter sido o destaque dentro do campo.

Al-Owais fez uma partida histórica sob todos os aspectos, defendendo nove chutes perigosos, incluindo quatro dentro da área, além de salvar seu gol em mais de uma ocasião certa e impedir que a Uruguai marcasse gols que poderiam ter mudado o rumo da partida, mantendo a “Selecção Verde” na disputa até o final.

Apesar dessa atuação dominante, os organizadores anunciaram que o prêmio de melhor jogador da partida foi concedido ao astro uruguaio Federico Valverde, em uma decisão que gerou muitos questionamentos entre a torcida e os acompanhantes, especialmente porque o goleiro saudita foi o jogador que mais influenciou o resultado da partida.

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A decisão de escolher Valverde em vez de Al-Owais abriu o debate sobre os critérios para a concessão do prêmio de melhor jogador da partida, especialmente em jogos em que os goleiros se destacam de forma excepcional, sem que isso se reflita na premiação individual.

Muitos consideram que Al-Owais merecia o prêmio por mérito próprio, não apenas pelo número de defesas, mas pelo seu timing decisivo diante de tentativas perigosas que quase deram a vitória ao Uruguai em mais de uma ocasião.

Por outro lado, a escolha de Valverde baseou-se em seu impacto no meio-campo e em suas tentativas ofensivas, mas isso não pôs fim à controvérsia; pelo contrário, acirrou ainda mais o debate entre a torcida saudita e os acompanhantes, que consideraram que a “justiça” não esteve presente desta vez.

Foi assim que Al-Owais saiu de uma noite histórica com uma atuação heroica, mas sem um prêmio individual que refletisse o que ele apresentou, mantendo seu nome como o destaque principal, apesar do resultado e da homenagem oficial.