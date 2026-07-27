Após a final do Mundial: decisão imediata do árbitro esloveno Vincic

O árbitro esloveno Slavko Vinčić anunciou a sua aposentadoria da arbitragem internacional depois de dirigir a final do Mundial de 2026 entre a Espanha e a Argentina, em Nova Jérsia, baixando o pano sobre uma das mais notáveis carreiras arbitrais na Europa, após 16 temporadas passadas na arbitragem ao mais alto nível, ao longo das quais conquistou o título de melhor árbitro do último torneio mundial.

A Federação Eslovena de Futebol anunciou a notícia num comunicado oficial no seu sítio eletrónico, confirmando que Vinčić, de 46 anos, decidiu encerrar a sua carreira profissional depois de a coroar com a arbitragem do jogo mais importante do mundo do desporto, tendo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol atribuído-lhe o título de melhor árbitro do Mundial de 2026.

Uma carreira repleta de conquistas excecionais

Vinčić consolidou o seu estatuto como um dos melhores árbitros da história depois de dirigir o jogo mais importante do mundo do desporto, sendo a final do Mundial o coroamento da carreira de um árbitro que dirigiu também finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de ter sido escolhido para dirigir 4 edições do Campeonato da Europa, num feito raro que reflete o nível excecional que alcançou.

Espera-se que o árbitro esloveno receba uma homenagem oficial no seu país e que seja reconhecido pela Federação Eslovena de Árbitros como o melhor árbitro da sua história, após uma carreira que se prolongou por mais de uma década e meia ao mais alto nível no continente europeu e no cenário internacional.

Um final perfeito para uma carreira excecional

O jogo da final do Mundial de 2026, que terminou com a vitória da Espanha sobre a Argentina (1-0) após prolongamento, representa o fim de um capítulo marcante na carreira deste árbitro, que ao longo de muitos anos conseguiu impor o respeito graças às suas decisões determinantes