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Após a disputa do clássico, o Manchester City venderá Rodri em uma única situação

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Barcelona está um passo à frente do Real Madrid nas negociações, mas qual é a posição do City?

O Manchester City insiste em não abrir mão do espanhol Rodri, apesar do crescente interesse do Barcelona em contratar o meio-campista durante a atual janela de transferências do verão, num momento em que a imprensa inglesa começou a tratar a possibilidade de sua saída como uma grande perda para o clube.

Rodri se tornou peça central no mercado de transferências, depois que o Barcelona passou do papel de observador ao de concorrente direto na negociação, aproveitando-se do impasse nas conversas do jogador com o Real Madrid, que por muito tempo foi o candidato mais forte a garantir seus serviços.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os meios de comunicação ingleses, especialmente na cidade de Manchester, avaliam que a saída de Rodri representaria um duro golpe para o time, por ser um dos elementos mais importantes do sistema do clube e um dos melhores meio-campistas do mundo, além do papel central que desempenha dentro da equipe.

A condição do City para vender Rodri

De acordo com o jornal "Manchester Evening News", o Manchester City não deseja vender Rodri e não cogita permitir sua saída, a menos que não seja possível chegar a um acordo com ele sobre a extensão de seu contrato, que termina em 2027.

O jornal afirmou que Rodri ainda representa uma peça fundamental e indispensável no projeto do treinador Enzo Maresca, e que a prioridade dentro do clube é convencer o jogador a permanecer e renovar seu contrato.

Por outro lado, outros relatos indicaram que o Manchester City pode ser obrigado a abrir a porta das negociações caso Rodri insista em sair, com o valor da negociação fixado em cerca de 60 milhões de libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente 70 milhões de euros.

O Barcelona vira o jogo na negociação

Veículos da imprensa inglesa, entre eles "The Guardian", "talkSPORT" e "Sky Sports", destacaram a forte movimentação por parte do Barcelona, considerando que o clube catalão se aproveitou do estado de paralisia que atingiu as negociações de Rodri com o Real Madrid.

Os relatos indicaram que o diretor técnico do Barcelona, Hansi Flick, e o diretor esportivo, Deco, fizeram contatos com o jogador, na tentativa de convencê-lo a se juntar à equipe catalã.

Segundo esses relatos, o Barcelona passou a ser um concorrente sério do Real Madrid, depois que este último era o mais próximo de fechar o negócio, especialmente porque Rodri deseja retornar à Espanha após seus anos no Manchester City.

A "talkSPORT" intitulou sobre os desdobramentos: "Transferência de Rodri ao Real Madrid está em risco por tentativa de rival de arrebatá-lo", em referência à forte entrada do Barcelona no âmbito das negociações.

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Manchester City busca alternativas prevendo a saída

Apesar de o Manchester City insistir na permanência de Rodri, o "Manchester Evening News" revelou que o clube já começou a estudar algumas alternativas prevendo sua saída.

A diretoria do clube colocou uma série de nomes na lista de opções possíveis, entre eles Pau Cubarsí e Elliot Anderson, além de Mateo Kovacic e Nico González, no âmbito da preparação para qualquer desdobramento no futuro do jogador espanhol.

Ainda assim, a primeira opção para a diretoria do Manchester City continua sendo manter Rodri, por considerá-lo um jogador difícil de substituir, enquanto o recurso ao mercado de transferências só será acionado caso sua saída se torne um fato consumado.

Imprensa inglesa alerta sobre a perda do "homem do City"

Por sua vez, a "Sky Sports" adotou uma postura mais cautelosa, afirmando que o interesse do Barcelona em Rodri é real, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que o Manchester City ainda trabalha para manter o jogador, e que a decisão final estará nas mãos de Rodri.

A rede avalia que a perda de Rodri seria um dos maiores desafios esportivos que Enzo Maresca pode enfrentar desde que assumiu o comando da equipe, tendo em vista a dificuldade de encontrar um jogador capaz de compensar seu papel e sua influência.

Já a emissora britânica "BBC Sport" evitou falar sobre a proximidade da conclusão do negócio e lembrou que Rodri já havia indicado seu desejo de definir seu futuro após o término da Copa do Mundo.

No mesmo sentido, a "Sky Sports News" afirmou que Rodri talvez seja o jogador mais difícil de substituir no elenco do Manchester City, o que explica a insistência do clube em sua permanência e sua falta de vontade de abrir a porta para sua saída.

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