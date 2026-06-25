Após a decisão de Martínez... Bernardo Silva entra no túnel escuro da Copa do Mundo

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou que o português Bernardo Silva sofreu uma forte contusão, o que pode levá-lo a ficar de fora das próximas partidas da seleção de seu país na Copa do Mundo.

Portugal conquistou sua primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo, ao derrotar o Uzbequistão por 5 a 0, com Cristiano Ronaldo marcando dois dos gols.

De acordo com o jornal “As”, a seleção portuguesa descansou em Palm Beach, na Flórida, no dia seguinte à façanha de Cristiano Ronaldo contra o Uzbequistão, que se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições da Copa do Mundo.

A atenção e os comentários se concentraram no astro de Madeira, mas houve outras notícias, como, por exemplo, a melhora no desempenho de vários jogadores que se entrosaram melhor do que na estreia, especialmente Bruno Fernandes, além da grande surpresa na escalação titular em comparação com a partida de estreia contra a República Democrática do Congo: João Félix.

Seus passes pela seleção portuguesa lembraram aqueles que ele costuma dar pelo seu clube, o Al-Nassr. O ex-jogador do Atlético de Madrid garantiu seu lugar na escalação titular após uma temporada brilhante na Arábia Saudita.

Tudo o que faltava ao técnico Roberto Martínez era dar o passo final e escalá-lo como titular, mas, para isso, ele precisava deixar de fora Bernardo Silva, um dos principais jogadores da equipe e que ganhou as manchetes nas últimas semanas após a confirmação de sua transferência para o Real Madrid, após negociações com o Atlético de Madrid e o Barcelona.

Considerando seu desempenho na partida de estreia, que foi mediano como o dos demais jogadores, e comparando com o desempenho de João Félix contra o Uzbequistão, parece improvável que ele retorne à escalação titular na partida decisiva da fase de grupos contra a Colômbia, em Miami, na madrugada do próximo domingo.

Apesar da total confiança de Roberto Martínez nele, o técnico já o havia deixado de fora durante a pausa internacional em março passado e, em seguida, o excluiu novamente na primeira oportunidade que surgiu, quando as coisas não correram bem na Copa do Mundo.

Para piorar a situação, entre os candidatos a uma vaga no time titular no banco de reservas estavam Conceição e Rafael Leão, dois jogadores capazes de ocupar sua posição em campo.

Embora sejam alas tradicionais, a única lacuna na escalação titular atualmente está justamente na posição de ala. Bernardo oferece outras opções em comparação com os jogadores especializados nessa posição, embora a situação tenha se tornado mais complicada para ele devido ao que aconteceu até agora na Copa do Mundo.