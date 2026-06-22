Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Após a alegria da Nova Zelândia... uma crise inesperada atinge o elenco dos Faraós

Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Egito
Irã
EUA

Os planos da comissão técnica da seleção egípcia esbarraram nas restrições de segurança dos Estados Unidos, depois que as autoridades competentes se recusaram a permitir que a delegação dos “Faraós” se hospedasse na cidade de Seattle após o confronto contra a Nova Zelândia nas disputas da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção, revelou em declarações oficiais divulgadas pela Federação Egípcia que a comissão técnica pretendia viajar diretamente de Vancouver, no Canadá, para Seattle, no estado de Washington, a fim de evitar o cansaço dos jogadores antes do confronto decisivo contra o Irã, marcado para o próximo sábado (às 6h da manhã, horário do Cairo).

Hassan acrescentou que a decisão por motivos de segurança obrigou a delegação a alterar seus planos e retornar à cidade de Spokane, sede oficial da hospedagem, para concluir os preparativos para o confronto decisivo previsto para a terceira rodada do Grupo 7.

Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

Isso ocorre após a vitória histórica da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia (3 a 1), marcando sua primeira vitória em uma fase final da Copa do Mundo desde sua primeira participação, em 1934.

Publicidade