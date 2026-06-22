Após a alegria da Nova Zelândia... uma crise inesperada atinge o elenco dos Faraós

Os planos da comissão técnica da seleção egípcia esbarraram nas restrições de segurança dos Estados Unidos, depois que as autoridades competentes se recusaram a permitir que a delegação dos “Faraós” se hospedasse na cidade de Seattle após o confronto contra a Nova Zelândia nas disputas da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção, revelou em declarações oficiais divulgadas pela Federação Egípcia que a comissão técnica pretendia viajar diretamente de Vancouver, no Canadá, para Seattle, no estado de Washington, a fim de evitar o cansaço dos jogadores antes do confronto decisivo contra o Irã, marcado para o próximo sábado (às 6h da manhã, horário do Cairo).

Hassan acrescentou que a decisão por motivos de segurança obrigou a delegação a alterar seus planos e retornar à cidade de Spokane, sede oficial da hospedagem, para concluir os preparativos para o confronto decisivo previsto para a terceira rodada do Grupo 7.

Isso ocorre após a vitória histórica da seleção egípcia sobre a Nova Zelândia (3 a 1), marcando sua primeira vitória em uma fase final da Copa do Mundo desde sua primeira participação, em 1934.