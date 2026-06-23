Apito europeu para o jogo decisivo entre a Arábia Saudita e Cabo Verde

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a nomeação do árbitro francês François Litxier para apitar a partida entre a seleção da Arábia Saudita e Cabo Verde, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Litxier será auxiliado na arbitragem do jogo por seus compatriotas Cyril Mougnier, como primeiro árbitro assistente, e Mehdi Rahmouni, como segundo árbitro assistente, enquanto o sul-africano Abongil Tom assumirá as funções de quarto árbitro, auxiliado por seu compatriota Zakheli Siwela como árbitro assistente reserva.
A partida está marcada para a madrugada de sábado, 27 de junho, no Estádio de Houston, em um confronto decisivo para ambas as seleções no Grupo 8.
A importância da partida aumenta para a seleção saudita após o tropeço na segunda rodada, com uma derrota contundente para a Espanha por 4 a 0, mantendo-a na última posição do grupo com apenas um ponto.
Por outro lado, a Espanha lidera o grupo com 4 pontos, enquanto as seleções do Uruguai e de Cabo Verde ocupam o segundo e o terceiro lugares, com dois pontos cada, o que torna a última rodada aberta a todas as possibilidades na disputa pela classificação para a fase seguinte.
O “Verde” entra em campo com o objetivo exclusivo de vencer para manter vivas as esperanças de chegar às fases eliminatórias, enquanto a seleção de Cabo Verde busca um resultado positivo que garanta a continuidade do sonho em sua primeira participação na Copa do Mundo.