Apesar do clima tenso... a camisa de Messi acaba indo parar nas mãos de um astro inglês

A sorte voltou a ser adversa à seleção inglesa, fazendo com que seu sonho de conquistar a glória mundial na Copa do Mundo de 2026 se esvaísse; já que os “Três Leões” não conseguiram repetir seu único título, conquistado em 1966, há seis décadas, após a derrota em uma semifinal épica contra a Argentina de Lionel Messi, que levou seu país à final ao marcar dois gols decisivos nos últimos minutos da partida disputada na cidade de Atlanta.

Poucas horas após o choque, reportagens revelaram a identidade do jogador da seleção inglesa que recebeu a camisa de Messi após a partida, apesar da rivalidade histórica entre os dois países e da tensão que tomou conta do ambiente, tanto durante o jogo quanto após o seu término.

O jogador “sortudo” que recebeu a camisa de Messi foi o zagueiro Jed Spence, que se destacou como um dos melhores elementos do elenco do técnico alemão Thomas Tuchel. A notícia foi divulgada por sua irmã, Priya Spence, uma criadora de conteúdo que acompanha de perto a trajetória do irmão no torneio realizado em solo americano.

O jogador de 25 anos, que atualmente defende o Tottenham Hotspur, disputou todas as sete partidas da Inglaterra na Copa do Mundo, sendo titular em três delas. No confronto contra a Argentina, ele disputou os 90 minutos completos pela primeira vez no torneio, apresentando um desempenho notável que o tornou uma das principais estrelas em campo, especialmente durante o primeiro tempo.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, o lateral-direito de ascendência jamaicana dirigiu uma mensagem comovente aos torcedores, na qual disse: “Estou de coração partido, e isso é o mínimo que se pode dizer... Demos tudo de nós, deixamos nossas almas e nossos corações em campo, mas a sorte não esteve do nosso lado. Este é um grupo muito especial de jogadores, e estou orgulhoso de fazer parte desta equipe! Vamos voltar mais fortes do que nunca... Deus é o Maior.”

E parece que o brilho do ex-jogador do Middlesbrough, Nottingham Forest, Stade Rennais, Leeds United e Gênova, tenha feito dele um alvo cobiçado pelos grandes clubes europeus; recentemente, o Inter de Milão (Itália), o Everton (Inglaterra) e a Juventus (Itália) entraram em contato para tentar contratá-lo de vista para a próxima temporada.

Vale lembrar que a seleção inglesa encerrará sua participação na Copa do Mundo amanhã à noite, sábado, na cidade de Miami, quando enfrentará sua rival tradicional, a seleção francesa, em uma partida acirrada para definir o vencedor da medalha de bronze e o terceiro lugar.