O francês Ibrahima Konaté estreou pelo Real Madrid no último sábado, na emocionante vitória sobre o Espanyol (2 a 1), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, mas parece que sua atuação levanta dúvidas dentro do Santiago Bernabéu.

Konaté juntou-se ao elenco do Real Madrid neste verão, em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com o Liverpool.





O jornal espanhol "As" relatou que Konaté demonstrou um potencial promissor na partida contra o Espanyol, mas não teve nível constante, e ainda tem margem para evoluir.

O jornal acrescentou que o defensor francês pareceu confiante demais na construção das jogadas a partir de trás, destacando que o treinador José Mourinho preferiu escalá-lo como titular no lugar de Antonio Rüdiger, que participou de mais sessões de treinamento.

O As esclareceu que Konaté começou bem a partida, assim como o restante da equipe, mostrando sangue-frio diante dos poucos ataques do Espanyol, mas seu nível caiu gradualmente com o passar do tempo, e o gol do Espanyol veio pelo lado direito, onde o defensor francês estava fora de posição, o que permitiu que Calà ficasse livre diante do gol sem marcação, e ele também pareceu hesitante ao avançar para frente.

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Parece que Dean Huijsen firmou-se como zagueiro titular do Merengue, e a disputa pela vaga restante ficará limitada entre Konaté e Rüdiger, e embora Mourinho o tenha escalado como titular após treinar por apenas duas semanas, ele encontrará uma disputa acirrada por sua posição.

Segundo o jornal espanhol, a atuação de Konaté não foi totalmente convincente, e ele esteve confiante demais em si mesmo, o que levou à perda da bola, já que lhe falta a precisão nos passes a partir da defesa que Huijsen possui; ainda assim, eles formam uma dupla sobre a qual se pode construir ao longo de toda a temporada, enquanto sua atuação individual foi boa, pois venceu os duelos e mostrou espírito de liderança na busca pela vitória.

Com seu 1,94 metro de altura, Konaté dominou os confrontos físicos e venceu quatro duelos aéreos (mais do que qualquer outro jogador do Real Madrid), sendo uma verdadeira rocha defensiva, e foi o jogador do Real Madrid que mais tocou na bola na partida, com 89 toques, liderando a equipe a partir de trás, completando 73 passes de um total de 75 (com 97% de acerto).

Além disso, foi o segundo jogador do Real Madrid que mais recuperou a bola, com cinco vezes, e seu destaque não se limitou apenas às bolas aéreas, mas ele também realizou três desarmes bem-sucedidos, porém a partida revelou alguns de seus pontos fracos, sendo o principal deles a dispersão de concentração.

O Real Madrid se prepara para disputar o confronto adiado da primeira rodada de LaLiga, contra a Real Sociedad, amanhã, quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu.