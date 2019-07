Apesar de pré-contrato com o Atlético-MG, Luciano fica perto de ser reforço do Grêmio

Atacante que estava no Fluminense acerta com Grêmio um contrato de três anos de duração

A novela envolvendo o futuro de Luciano parece caminhar para os capítulos finais. A Goal apurou que o conseguiu nas últimas horas um acerto verbal para contratar o atacante, mas ainda não obteve a assinatura do contrato (válido por três anos).

O negócio com o Tricolor só não foi concretizado de forma oficial porque o Atlético-MG tem em mãos um pré-contrato com o jogador, que está emprestado ao pelo , da . É esperado que o impasse seja resolvido até o fim da semana.



O , vale lembrar, fechou um acordo (também com duração de três anos) com Luciano na última terça-feira. Porém, a negociação travou na hora de documentar o pagamento da comissão, que, a princípio, precisa ser dividido entre os agentes Nilson Moura e Angelo Marcos Canuto da Silva, o que não agradou aos mineiros.



Disposto a levar a melhor na disputa, o clube gaúcho, por sua vez, aceitou repassar separadamente o valor da comissão para cada um dos empresários, que, nos bastidores, há semanas têm travado uma batalha para cuidar da carreira do atacante.

Hoje, Nilson Moura é o representante oficial de Luciano, num contrato registrado na CBF. Já Angelo Marcos Canuto da Silva foi o empresário do jogador até 2014, quando acabou preso por tráfico de drogas. Em liberdade desde agosto de 2018, o Padrinho, como é conhecido, está tentando participar no agenciamento do atleta.