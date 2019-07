Luciano: polêmica disputa entre agentes nos bastidores ameaça futuro do atacante

Sem autorização do atual representante, artilheiro do Fluminense tem sido oferecido no mercado pelo antigo empresário

Artilheiro do no ano, com 15 gols em 31 jogos, Luciano virou, segundo a Goal apurou, alvo de uma polêmica disputa nos bastidores. Agenciado hoje pela Art Sports, propriedade de Nilson Moura, o atacante tem sido oferecido no mercado pelo antigo representante, Angelo Marcos Canuto da Silva, que recentemente deixou a prisão após cumprir pena por tráfico internacional de drogas.

Em fevereiro de 2014, Angelo, conhecido como Padrinho, foi o responsável por negociar, através da Plus Sports, a venda do atacante do Avaí para o (R$ 1,2 milhão por 60% dos direitos econômicos). Poucos meses depois, o empresário acabou preso pela Polícia Federal numa megaoperação que deflagrou uma quadrilha que exportava cocaína pelo de , no litoral de . Foi condenado a sete anos e seis meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Sem agente, Luciano então fechou uma parceria com a Art Sports, registrada na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e com validade até junho de 2020. Desde então, a empresa intermediou todas as movimentações do jogador no mercado - transferências para , da , Panathinaikos, da Grécia, e Fluminense.

Em liberdade desde agosto de 2018, Angelo Marcos Canuto da Silva, que foi policial militar da Tropa de Choque durante cinco anos, tem nas últimas semanas tentado "retomar" a carreira de Luciano. Mesmo sem qualquer tipo de procuração e nem mesmo aval dos atuais empresários do jogador (Nilson Moura e Fernando Moura), tem entrado em contato com diversos clubes, entre eles Corinthians e São Paulo, atrás de um negócio.

"Sou amigo do jogador [Luciano], assim como sou amigo de tantos outros jogadores. Falo com ele e, sempre que vejo novas possibilidades, compartilho isso, evidentemente que respeitando as regras legais e princípios éticos. Tenho essa liberdade com o atleta, uma vez que sou um dos responsáveis pelo seu crescimento na carreira e também na sua transição, desde a base no Avai ao profissional e a sua primeira passagem pelo Corinthians. Amizade e confiança se adquirem através do respeito, e isso eu e o atleta temos um para com o outro", alegou Angelo, à Goal.

Angelo, segundo relatos de algumas fontes ouvidas pela reportagem, também está procurando "passar por cima" de negociações já em andamento, como aconteceu no mês passado com o . Foi atrás do numa tentativa de participar das conversas iniciadas semanas antes por Nilson Moura. No fim, por questões administrativas e técnicas, os mineiros acabaram desistindo da contratação do atacante que está no Fluminense por empréstimo do Leganés.



Luciano oferecido para o Corinthians, onde jogou entre 2014 e 2016 (Foto: Divulgação)

Para ganhar força nos bastidores, o antigo empresário de Luciano se aproximou então da Elenko Sports, de Fernando Garcia e Guilherme Miranda. Há quem diga que eles estão muito próximos de finalizar um grande acordo para o jogador, conscientizados de que, no futuro próximo, terão de pagar uma multa na CBF por descumprimento de lei esportiva: fechar uma transferência sem ter uma procuração do atleta e/ou do representante oficial.

"O Luciano é um jogador de alto nível, agora mais maduro e tendo constituído uma família. Tem crescido muito no campo e no extra-campo, o que torna ele hoje uma excelente opção para qualquer grande clube, ainda mais por se tratar de um homem-gol, o que sabemos estar em falta atualmente no futebol brasileiro. Se me procuram? Se eu procuro o atleta? Isto é uma constante, principalmente quando a janela de transferências está aberta", explicou Angelo, ao ser perguntado se tem participado de alguma negociação envolvendo Luciano.

"Sou profissional de gestão de atletas, inclusive orientador e palestrante motivacional. Amo fazer o meu trabalho. Atualmente tenho divulgado o meu livro que será lançado em agosto, que é uma contribuição minha para a gestão esportiva e o mundo da bola", completou.

Por meio da assessoria de imprensa pessoal, Luciano avisou que prefere não se manifestar sobre o assunto em questão (futuro) e a relação citada por Angelo Marcos Canuto da Silva. Nilson Moura, da Art Sports, também foi procurado pela Goal, mas não quis prestar qualquer tipo de declaração.