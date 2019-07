Grêmio na Libertadores 2019: calendário de jogos, artilharia, elenco e mais informações

Equipe comandada por Renato Gaúcho se classificou ao lado do Libertad no Grupo H, e enfrenta novamente os paraguaios nas oitavas

Campeão da Libertadores em 2017, o entra na esta edição 2019 como um dos principais favoritos ao título. Com 19 participações e três títulos conquistados, a equipe comandada por Renato Gaúcho se classificou em segundo lugar no Grupo H ao lado do ( ). ( ) e ( ) também disputaram a mesma chave.

Após um começo complicado, com um ponto conquistado em nove, o Tricolor veio com tudo, fazendo 100% de aproveitamento nos últimos três jogos para garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores nessa temporada. O adversário da próxima fase será, coincidentemente, o Libertad, que terá a vantagem de decidir a série em casa.

Confira as principais informações do clube na competição!

JOGOS E CLASSIFICAÇÃO - LIBERTADORES 2019

JOGOS - OITAVAS DE FINAL

DATA HORÁRIO PARTIDA LOCAL 25/03/2019 21h30 Grêmio x Libertad Arena do Grêmio, Alegre 01/08/2019 21h30 Libertad x Grêmio Defensores del Chaco, Assunção

JOGOS - FASE DE GRUPOS

CLASSIFICAÇÃO - GRUPO H

EQUIPES PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALDO APROVEITAMENTO Libertad 12 4 0 2 +4 66,7% GRÊMIO 10 3 1 2 +4 55,5% Uni. Católica 7 2 1 3 -4 43,8% Rosario Central 5 1 2 3 -4 27,8%

ARTILHEIROS NA LIBERTADORES 2019



Foto: Getty Images

JOGADOR PARTIDA GOLS MARCADOS EVERTON Rosario Central 1-1 Grêmio

Libertad 0-2 Grêmio (2) 3 LEONARDO GOMES Grêmio 3-1 Rosario Central (2) 2 JEAN PYERRE Grêmio 3-1 Rosario Central 1 THACIANO Grêmio 2-0 U. Católica 1 ALISSON Grêmio 2-0 U. Católica 1

⚽👏👏👏 Que GOLAÇO! Na categoria de , o @Gremio abriu caminho para a vitória sobre o @Libertad_Guma e segue na briga por classificação na #CONMEBOLLibertadores. pic.twitter.com/qrma573KuO — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 24 de abril de 2019

GRÊMIO: LISTA DE JOGADORES INSCRITOS

*O Libertad jogou suas partidas no Defensores del Chaco na fase de grupos, embora mande a maior parte das partidas no Dr. Nicolás Leóz

O Grêmio inscreveu 30 jogadores para a disputa da fase de grupos da Libertadores. E fez questão de fazer, para a fase de mata-mata, as cinco trocas permitidas pela Conmebol neste momento: entram os contratados David Braz ( ) e Galhardo ( ), além do zagueiro Rodrigues, o meia Patrick e o volante Darlan, todos revelações da base tricolor.

Deixando a relação estão os meias Walter Montoya (devolvido de empréstimo, já repassado ao ), Thonny Anderson (emprestado ao ) e Lincoln (liberado para o Santa Clara, de ), além do atacante Marinho (negociado com o Santos). O lateral Marcelo Oliveira também foi retirado da lista em função de uma lesão complexa no joelho que o tira de ação nesta temporada 2019.

Depois, a Conmebol concede mais duas oportunidades de mudanças: duas nas quartas e outras duas nas semifinais. Veja como está a relação neste momento.

Goleiros

1- Paulo Victor

22- Julio César

24 - Brenno

18 - Phelipe Megiolaro

Laterais

2 - Léo Moura

12 - Bruno Cortez

6 - Leonardo Gomes

29 - Juninho Capixaba

42 - Rafael Galhardo

Zagueiros

3 - Geromel

4 - Kannemann

28 - Paulo Miranda

33 - David Braz

38 - Rodrigues

Volantes

8 - Maicon

5 - Michel

13 - Rômulo

14 - Matheus Henrique

16 - Thaciano

37 - Darlan

Meias

21 - Jean Pyerre

23 - Alisson

30 - Patrick

Atacantes