O brasileiro Endrick entrou na zona de incerteza dentro do Real Madrid, depois que sua permanência no clube merengue passou a não estar garantida, diante da lotação no setor ofensivo e da chegada de Espí, vindo do Levante, apesar da saída de Gonzalo García em sua transferência para o Fulham.

A informação é do jornal espanhol "As", que confirmou que o futuro de Endrick passou a ser motivo de debate dentro do Real Madrid, depois que a decisão sobre sua continuidade no time parecia definida havia alguns meses.

O mês de agosto começou com a reabertura do caso Endrick, depois que o jogador retornou aos treinamentos na última quarta-feira, após um período de empréstimo que durou seis meses no Lyon, no qual marcou 8 gols e deu 8 assistências em 21 partidas, com média de participação em um gol a cada 102 minutos.

O cenário não parece totalmente sombrio para Endrick, já que tirar Kylian Mbappé do time titular parece algo impossível, mas a disputa caminhava para uma dupla que reunisse Kylian e Endrick no ataque.

Sua exclusão de conseguir minutos na ponta direita também não estava descartada e, portanto, havia alguns caminhos disponíveis diante dele, embora não fosse uma estrada de rosas.

De volta à estaca zero

A mudança veio com a chegada de Espí em uma negociação rápida, depois que a diretoria do Real Madrid pegou o telefone vermelho na noite da última quinta-feira e deu sinal verde para concluir a transferência, transformando a operação em uma contratação extremamente rápida.

O atacante de 21 anos, que mede 1,94 metro, juntou-se ao Real Madrid vindo do Levante, depois que o clube pagou o valor da cláusula de rescisão de seu contrato, no montante de 25 milhões de euros, finalizando a negociação.

A chegada de Espí devolveu a situação de lotação ao setor ofensivo, especialmente por conceder ao time uma versatilidade tática que Endrick não oferece em comparação a Kylian Mbappé, o que se traduz no fator altura.

Novo empréstimo

A pergunta que se coloca agora está relacionada ao futuro de Endrick, já que o clube praticamente descarta a ideia de vendê-lo, enquanto a fórmula do empréstimo novamente parece ser a opção preferida, o mesmo caminho que está sendo traçado para Franco Mastantuono.

Os dirigentes do Real Madrid e o técnico José Mourinho não tomaram uma decisão definitiva a respeito de Endrick, que deseja permanecer, mas começou a sentir algumas dúvidas, dúvidas lógicas ao avaliar o futuro diante dele.

O contrato de Endrick com o Real Madrid vai até 2030 e, por isso, qualquer movimento sobre seu futuro exigirá negociação. O Real Madrid precisa claramente reduzir o elenco, depois de passar a ter 24 jogadores no time principal, com a necessidade ainda presente de fechar duas contratações, que são Diomandé e Rodrygo, o que significa a necessidade de saída de alguns jogadores.

E, embora os holofotes se voltem para outros nomes, como Asensio e Camavinga, a possibilidade da saída de Endrick também continua de pé.