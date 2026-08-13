O internacional marroquino Nayef Aguerd desistiu de se transferir para o Real Sociedad, da Espanha, depois que o clube havia chegado a um acordo com o Olympique de Marselha, da França, pela transação, e o jogador já havia realizado os exames médicos como preparação para concretizar seu retorno à equipe basca.

O renomado jornalista Santi Aouna, correspondente do site francês "Foot Mercato", afirmou na noite desta quinta-feira que Aguerd decidiu recusar a proposta do Real Sociedad, apesar de ter feito o exame médico e de existir um acordo entre os dois clubes.

Isso ocorreu após uma conversa entre Aguerd e o técnico do Sociedad, Sergio Francisco, quando o zagueiro marroquino acabou preferindo não se transferir para o clube espanhol.

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Aguerd esteve muito próximo de retornar ao Sociedad, depois de já ter jogado pela equipe durante a temporada 2024-2025, por empréstimo do West Ham United, da Inglaterra, e ter apresentado bons desempenhos durante aquele período, antes de sua transferência para o Marselha.

Segundo relatos anteriores, o acordo entre o Real Sociedad e o Marselha previa o empréstimo de Aguerd por uma temporada, com opção de compra, depois que o clube espanhol elevou sua proposta de empréstimo para cerca de 4 milhões de euros, com opção de compra próxima de 11 milhões de euros.

A decisão de Aguerd é considerada surpreendente, tendo em vista que seu retorno ao estádio de San Sebastián parecia muito próximo durante esta janela de transferências.



