Apesar da liderança do PSG, Neymar ainda faz temporada decepcionante na Ligue 1

Craque brasileiro só participou diretamente de três gols nas partidas disputadas pelo time da capital francesa

O PSG é líder absoluto da Ligue 1 com 24 pontos. Mesmo com a derrota para o Rennes nesse domingo (3), o time da capital francesa não poderá ser alcançado por pelo menos mais uma rodada. Com um time cheio de estrelas, o PSG vem sentindo falta de performances de alto nível de Neymar, que ainda não voltou à sua melhor forma.

Até hoje, Neymar é o jogador mais caro da história do futebol. Sua transferência do Barcelona para o PSG, em 2017 custou cerca de 222 milhões de euros ao clube francês. Desde então, quando não está lesionado, Ney tem uma alta taxa de participação nos gols do time.

Na atual temporada, porém, o brasileiro parece que ainda não 'deslanchou' e ainda busca a melhor forma física. Em cinco partidas pelo PSG na atual temporada da Ligue 1, o ex-Barça participou diretamente de apenas três gols.

Neymar em disputa com Lucas Paquetá (Foto: Getty Images)

Ele converteu um pênalti no clássico contra o Lyon e deu duas assistências. A marca refere-se apenas à Ligue 1, já que nas duas partidas da Liga dos Campeões da Europa, o camisa 10 não participou diretamente de nenhum tento.

Além do fator de estar se recuperando fisicamente, Neymar está com novas e maiores atribuições defensivas e o técnico Mauricio Pochettino parece estar satisfeito com essa aplicação do craque brasileiro.

"Estou muito feliz a aplicação de Neymar. É um jogador ofensivo, que gosta de marcar gols, mas gosto muito do trabalho que ele faz pela equipe", falou o treinador argentino na coletiva de imprensa na véspera do jogo desse domingo.