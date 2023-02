Aparecidense x Vila Nova ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 11ª rodada do Goianão; veja como acompanhar na internet

Já classificados para as quartas de final, Aparecidense e Vila Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no Aníbal Toledo, às 19h30 (de Brasília), pela abertura da 11ª rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Vila Nova aparece na terceira posição do Goianão com 19 pontos, quatro a menos que o líder Goiás. Até o momento, soma cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Aparecidense, na quarta posição com 16 pontos, vem de derrota para o Iporá por 2 a 1 na última rodada. Ambas as equipes garantiram a classificação para o mata-mata com duas rodadas de antecedência. Goiás, Atlético-GO também já estão confirmadas para a próxima fase.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova registra 12 vitórias, contra 10 do Aparecidense, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Goianão 2012, o Aparecidense venceu por 3 a 1.

Escalações

Provável escalação do Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, João Lucas e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Provával escalaão do Aparecidense: Gabriel; Léo Pereira, Vanderley, Vinícius e Rodrigues; Renato, Rodriguinho e Robert; Matheus Ferreira, Alex Henrique e João Diogo. Técnico: Moacir Júnior.

Desfalques

Vila Nova

Rafael Donato está lesionado.

Aparecidense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?