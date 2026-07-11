Ao estilo de Osimhen... A figura de Ravinia acende as esperanças do Al-Hilal

O nome do brasileiro Rafinha, ponta do Barcelona, continua alimentando as esperanças do Al-Hilal, que espera conseguir contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão.
Reportagens anteriores revelaram o interesse do Al-Hilal em contratar Rafinha na próxima janela de transferências de verão, colocando-o no topo da lista de prioridades para reforçar o elenco na próxima temporada.
Apesar do desejo de Rafinha de permanecer no Barcelona, ojornal “Mundo Deportivo” afirma que o Al-Hilal continua firme no sonho de contratar o astro brasileiro e tentará fechar o negócio até a última hora.
O Al-Hilal fez exatamente isso no verão passado, quando tentou contratar o atacante nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, antes e depois da Copa do Mundo de Clubes de 2025, antes que ele decidisse se transferir para o Galatasaray.
Desta vez, o “Al-Hilal” está destinando um orçamento gigantesco para realizar seu sonho de contratar Raphinha, oferecendo ao Barcelona 80 milhões de euros pela sua saída, com o jogador recebendo quatro vezes o salário que ganha no time catalão.
O jogador de 29 anos é considerado uma das peças-chave do alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, o que torna a ideia de sua saída extremamente difícil.
Vale lembrar que o contrato de Rafeinha com o Barcelona termina daqui a duas temporadas, o que dá ao clube catalão a palavra final na aprovação de sua saída.