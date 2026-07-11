Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ao estilo de Osimhen... A figura de Ravinia acende as esperanças do Al-Hilal

Mercado da bola
Al Hilal
Barcelona
Raphinha
Campeonato Saudita
La Liga
V. Osimhen
Arábia Saudita
Espanha
Brasil
Nigéria

Será que o astro brasileiro vai se juntar ao “Al-Zaeem”?

O nome do brasileiro Rafinha, ponta do Barcelona, continua alimentando as esperanças do Al-Hilal, que espera conseguir contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão.

Reportagens anteriores revelaram o interesse do Al-Hilal em contratar Rafinha na próxima janela de transferências de verão, colocando-o no topo da lista de prioridades para reforçar o elenco na próxima temporada.

Apesar do desejo de Rafinha de permanecer no Barcelona, ojornal “Mundo Deportivo” afirma que o Al-Hilal continua firme no sonho de contratar o astro brasileiro e tentará fechar o negócio até a última hora.

O Al-Hilal fez exatamente isso no verão passado, quando tentou contratar o atacante nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, antes e depois da Copa do Mundo de Clubes de 2025, antes que ele decidisse se transferir para o Galatasaray.

Desta vez, o “Al-Hilal” está destinando um orçamento gigantesco para realizar seu sonho de contratar Raphinha, oferecendo ao Barcelona 80 milhões de euros pela sua saída, com o jogador recebendo quatro vezes o salário que ganha no time catalão.

Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

O jogador de 29 anos é considerado uma das peças-chave do alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, o que torna a ideia de sua saída extremamente difícil.

Vale lembrar que o contrato de Rafeinha com o Barcelona termina daqui a duas temporadas, o que dá ao clube catalão a palavra final na aprovação de sua saída.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google