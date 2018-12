Ao completar 20 anos, Mbappé diz que o melhor presente de sua vida foi ter conhecido Zidane e Cristiano Ronaldo

Atacante do PSG confessou que quando fez um teste no Real Madrid, aos 14 anos, teve seu melhor aniversário

No 20º aniversário, Kylian Mbappé já se tornou uma das maiores revelações do futebol recente. Campeão da Ligue 1, com o Paris Saint Germain e campeão do Mundo, com a França, o atleta chegou a receber elogios de Pelé. Durante entrevista ao jornal francês Le Parisien, Mbappé revelou quais são as suas maiores referências no futebol, além de como pretender estar em 20 anos.

Entre os ídolos da adolescência, Mbappé apontou Cristiano Ronaldo e o seu compatriota Zinédine Zidane: "Eu tive muitos ídolos como LeBron James ou Roger Federer, mas quando eu era adolescente, eu era um verdadeiro fã de Cristiano Ronaldo, eu imitava seus gestos. Tive a oportunidade de conhecer muitos jogadores da seleção da França como Zinedine Zidane ou Thierry Henry." Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

Durante o bate-papo, o jogador aproveitou para relembrar qual foi o melhor aniversário que já teve, e surpreendentemente, o companheiro de Neymar no PSG, recordou um teste que fez pelo Real Madrid, aos 14 anos.

(Foto: Getty Images)

"Foi o meu aniversário de 14 anos, eu estava treinando uma semana com o Real Madrid e tive a sorte de conhecer Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. Viu todos os jogadores do Real Madrid foi ótimo”, contou.

Por fim, o aniversariante do dia disse como imaginar estar nos próximos 20 anos: "Em vinte anos eu espero ser treinador. Meu pai (wilfrid) e meu tio (Peter) me mostraram o caminho a seguir e isso sempre me fascinou".

Mbappé não foi nomeado o melhor jogador do Mundial disputado na Rússia, mas por outro lado, recebeu o troféu Kopa, entregue ao melhor jogador mais jovem no mundo.