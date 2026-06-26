Anunciados três novos confrontos nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a definição de três novos confrontos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o término do segundo dia da última rodada da fase de grupos.

O primeiro dia da rodada resultou no confronto entre a África do Sul (segunda colocada do Grupo 1) e o Canadá (segunda colocada do Grupo 2), que será disputado na noite do próximo domingo.

O quadro das oitavas de final ficou mais definido após o segundo dia, e os novos confrontos, conforme anunciado pela FIFA, são os seguintes:

Brasil (líder do Grupo 3) contra Japão (segundo colocado do Grupo 6) na noite da próxima segunda-feira.

Holanda (líder do Grupo 6) contra Marrocos (segundo colocado do Grupo 3) na madrugada da próxima terça-feira.

Estados Unidos (líder do Grupo 4) contra Bósnia e Herzegovina (terceiro colocado do Grupo 2) na madrugada da próxima quinta-feira.

Embora outras 11 seleções tenham se classificado para a segunda fase do torneio, elas ainda aguardam a definição de seus próximos adversários, o que será determinado nas próximas horas.

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