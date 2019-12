Antony vai ser vendido pelo São Paulo? Dortmund, RB Leipzig e mais sobre a possível saída

Revelação do Tricolor paulista deve ser negociado para que o clube feche o ano com as contas positivas

O torcedor são-paulino deve aproveitar para ver os últimos jogos do garoto Antony com a camisa do Tricolor paulista. Isso porque a jovem revelação da base pode estar de saída nos próximos dias. De acordo com informações do Globo Esporte, o e o , ambos da , estão de olho no jogador.

"Não sei se vai encerrar [minha passagem], a questão é lá fora. Estou focado no , mas muito feliz pela partida de hoje. Minha cabeça está focada no . Agora é focar no CSA", falou Antony após a boa atuação que teve contra o .

O São Paulo adotou a política de não negociar jogadores importantes no meio do ano, diferentemente de outras temporadas, nas quais já ocorreram verdadeiros desmanches da equipe. Porém, as chegadas altamente onerosas de Daniel Alves, Juanfran, Pato e Hernanes, dentre outros, fizeram com que o clube do Morumbi acumulasse R$ 76,5 milhões de déficit nas suas contas de janeiro a agosto de 2019.

Por isso, para equilibrar as contas, Leco deverá vender importantes peças do time principal. E a bola da vez é Antony, que desperta grande interesse do Borussia Dortmund. O clube aurinegro enviou representantes para assistir à vitória do São Paulo sobre o , no fim de novembro. De acordo com a reportagem do GE, os olheiros "saíram animados com o que viram".

O RB Leipzig, atual vice-líder da , também está interessado. Informações do Yahoo! apontam que o clube alemão fez uma proposta de R$ 83 milhões pelo atleta. O valor seria ideal para Leco, que veria a possibilidade de fechar o ano no azul.

Recentemente, o diretor do Barça, Éric Abidal foi ao Morumbi e ao CT do São Paulo para observar Antony, Liziero e Igor Gomes. E isso aponta para uma possibilidade de o São Paulo perder mais jogadores, além de Antony.