Anthony Correia deixa sua marca e traz reforços importantes para o FC Utrecht

Guus Offerhaus dá continuidade à sua carreira no FC Utrecht, segundo informa a revista Voetbal International. O zagueiro de 25 anos estava sem contrato após deixar o Telstar.

Com Offerhaus, o Utrecht contrata um verdadeiro talento tardio. Há dois anos, ele estreou no Telstar como jogador profissional.

Offerhaus segue seu treinador Anthony Correia e assinará em breve um contrato de vários anos no Estádio Galgenwaard.

No total, Offerhaus disputou 82 partidas oficiais pelo Telstar. Nelas, ele marcou quatro gols e deu sete assistências.

O Utrecht superou, entre outros, o FC Groningen e o SC Heerenveen na disputa por Offerhaus. A presença de Correia acabou sendo decisiva.

Offerhaus é a terceira contratação do Utrecht neste verão, que anteriormente adquiriu Ángel Alarcón do FC Porto. O talento alemão Jamie Schuldes foi contratado sem custos de transferência do RB Leipzig.

O Utrecht também espera contratar Boy Kemper, que está sem contrato. Há algum tempo, Jordy Zuidam já havia demonstrado interesse em Kaj Sierhuis.