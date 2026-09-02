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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

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Antes do sequestro de Mbappé: frustrado grave plano criminoso na França

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Alvo de 26 figuras públicas

Relatos da imprensa francesa revelaram que foi frustrado um perigoso plano criminoso que tinha como alvo o sequestro de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, além de outras 25 personalidades entre jogadores de futebol, rappers e empresários ricos.

O jornal espanhol "Marca" noticiou que as autoridades francesas prenderam o jovem "Clément L.", de 18 anos, que dirigia uma organização criminosa sob o pseudônimo "Lister Z".

O jornal esclareceu que o acusado já cumpre pena de prisão em casos de assalto à mão armada e proxenetismo, mas as investigações revelaram que ele continuava comandando os integrantes da quadrilha de dentro da prisão, usando o aplicativo "Snapchat" para dar as ordens.

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Acrescentou que a polícia conseguiu identificá-lo após investigar um assalto que teve como alvo uma loja de relógios de luxo na cidade de Neuilly-sur-Seine em abril passado.

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Durante a revista de seus dois telefones celulares, as autoridades encontraram uma lista com endereços e informações relativas a 26 alvos que a organização planejava sequestrar, entre eles jogadores, artistas de rap e empresários que possuem enormes fortunas.

Uma fonte judicial confirmou que Kylian Mbappé era um dos principais alvos da lista, ao lado de um dos rappers, além de vários empresários, entre eles um comerciante de joias, um comerciante de carnes turco e um empresário chinês, todos donos de grandes fortunas.

Durante a investigação, o acusado, que abandonou os estudos no primeiro ano de um programa de formação profissional em culinária, disse que esperava concluir sua educação e trabalhar como cozinheiro no futuro, apesar das graves acusações que pesam contra ele.

A revelação do plano provocou grande choque na França, especialmente porque a lista de alvos incluía nomes de destaque, encabeçados pela estrela do Real Madrid e capitão da seleção da França.

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