O Newcastle United, da Inglaterra, busca concretizar uma contratação de última hora com o atacante Matías Fernández-Pardo, do Lille, da França, na tentativa de oferecer ao técnico Matías Jaissle uma opção ofensiva diferente que se encaixe em seu estilo.

Fernández-Pardo, de 21 anos, era um alvo antigo do Newcastle e ocupava uma posição de destaque na lista de interesses do clube desde o início da atual janela de transferências de verão.

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A contratação do internacional belga parecia difícil, diante da impossibilidade de o Newcastle oferecer ao jogador uma participação europeia, mas o clube inglês recebeu alguns sinais positivos nos últimos dias e começou a se movimentar para chegar a um acordo com o Lille, segundo o jornal britânico "Telegraph".

O Newcastle foi informado de que o jogador está aberto à transferência, caso se chegue a um acordo sobre a compensação financeira. A diretoria do Lille pede cerca de 60 milhões de libras esterlinas por Fernández-Pardo, que atua bem em mais de uma posição ofensiva.

Mas o Newcastle pode conseguir reduzir esse valor, depois de o jogador ter deixado clara sua vontade de deixar o clube francês neste verão.

Diante da falta de clareza no rumo das negociações, o Newcastle também discutiu a possibilidade de contratar Bilal El Khannouss, do Stuttgart, depois de o clube tomar conhecimento das condições financeiras exigidas para concretizar a contratação do internacional marroquino, de 22 anos.

As negociações por El Khannouss podem se acelerar caso o negócio por Fernández-Pardo emperre, valendo lembrar que o Newcastle acompanha o marroquino desde sua passagem pelo Leicester City.

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