Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Antes do fim do mercado, Newcastle estuda a contratação de estrela de Marrocos

Mercado da bola
B. El Khannouss
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
Bundesliga
Tottenham x Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
Lille x PSG
Lille
PSG
Campeonato Francês
M. Fernandez-Pardo
Marrocos
Alemanha
England
França
Bélgica

Newcastle se movimenta para reforçar seu ataque

O Newcastle United, da Inglaterra, busca concretizar uma contratação de última hora com o atacante Matías Fernández-Pardo, do Lille, da França, na tentativa de oferecer ao técnico Matías Jaissle uma opção ofensiva diferente que se encaixe em seu estilo.

Fernández-Pardo, de 21 anos, era um alvo antigo do Newcastle e ocupava uma posição de destaque na lista de interesses do clube desde o início da atual janela de transferências de verão.

Leia também

Em vídeo: árbitro de Barcelona e Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

Em vídeo: torcedores do Barcelona se revoltam no Camp Nou contra o episódio do Elche

A contratação do internacional belga parecia difícil, diante da impossibilidade de o Newcastle oferecer ao jogador uma participação europeia, mas o clube inglês recebeu alguns sinais positivos nos últimos dias e começou a se movimentar para chegar a um acordo com o Lille, segundo o jornal britânico "Telegraph".

O Newcastle foi informado de que o jogador está aberto à transferência, caso se chegue a um acordo sobre a compensação financeira. A diretoria do Lille pede cerca de 60 milhões de libras esterlinas por Fernández-Pardo, que atua bem em mais de uma posição ofensiva.

Mas o Newcastle pode conseguir reduzir esse valor, depois de o jogador ter deixado clara sua vontade de deixar o clube francês neste verão.

Diante da falta de clareza no rumo das negociações, o Newcastle também discutiu a possibilidade de contratar Bilal El Khannouss, do Stuttgart, depois de o clube tomar conhecimento das condições financeiras exigidas para concretizar a contratação do internacional marroquino, de 22 anos.

As negociações por El Khannouss podem se acelerar caso o negócio por Fernández-Pardo emperre, valendo lembrar que o Newcastle acompanha o marroquino desde sua passagem pelo Leicester City.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google