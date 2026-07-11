Antes do confronto entre Inglaterra e Noruega... Harry Kane fala sobre as comparações com Haaland

Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, recusou-se a fazer comparações com o norueguês Erling Haaland antes do tão aguardado confronto entre as duas seleções, neste sábado à noite, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que ambos possuem um estilo diferente em campo, apesar de atuarem na posição de atacante central.

Kane marcou seis gols na atual edição da Copa do Mundo, ficando a apenas um gol atrás de Haaland, enquanto a dupla Kylian Mbappé e Lionel Messi lidera a disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols cada.

“Haaland é uma máquina de gols”

“Somos dois jogadores completamente diferentes”, disse Kane durante a coletiva de imprensa pré-jogo, segundo reportagem da rede francesa RMC. “Sei que jogamos na posição de atacante de ponta, mas, na verdade, desempenhamos funções diferentes em campo.”

Ele acrescentou: “Erling é incrível, e sua média de gols é excepcional. Fisicamente, ele é uma verdadeira máquina, com uma força enorme; além disso, sua capacidade de finalizar jogadas é de altíssimo nível, e seu histórico de gols fala por si.”

“Não gosto de comparações”

O atacante do Bayern de Munique explicou que prefere um estilo diferente do de seu concorrente norueguês.

“Eu me vejo como um jogador diferente. É verdade que marco gols, mas gosto mais de tocar na bola e participar da construção das jogadas; mesmo assim, também consigo desempenhar o papel de atacante puro”, disse ele.

E acrescentou: “Não acho que haja motivo para nos compararmos”.

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Elogios e respeito

O capitão da seleção inglesa reafirmou seu grande respeito por Haaland, mas espera conseguir neutralizar sua periculosidade durante a partida.

Ele disse: “Tenho um grande respeito por ele como jogador e, claro, espero que ele fique tranquilo diante de nós, mas todos sabem que ele é um jogador fantástico”.

A corrida das estrelas na Copa do Mundo

Kane falou sobre a competição entre os grandes atacantes do torneio, com destaque para Kylian Mbappé, Lionel Messi e Haaland.

“Acho que esta edição da Copa do Mundo é fantástica nesse aspecto, pois todos os melhores atacantes estão marcando gols, e isso nem sempre acontece em grandes torneios”, disse ele.

E acrescentou: “A torcida e a mídia estão adorando acompanhar essa disputa, e isso me motiva a dar o meu melhor”.

“Meu objetivo é o título, não a Chuteira de Ouro”

Apesar de estar próximo da liderança na artilharia, Kane enfatizou que sua prioridade continua sendo levar a Inglaterra ao título.

Ele disse: “Meu objetivo principal é ganhar a Copa do Mundo, e não a Chuteira de Ouro.”

E acrescentou: “Pessoalmente, estou tendo uma boa temporada em termos de gols, mas a presença de grandes atacantes desse nível é o que me deixa ainda mais motivado e sempre me estimula a dar o meu melhor.”