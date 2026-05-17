Antes do confronto contra o Grêmio, torcida do Bahia pede demissão de Rogério Ceni

O Bahia recebe o Grêmio neste domingo (17), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, na Arena Fonte Nova, em meio a um ambiente de forte pressão nos bastidores. Antes da partida, torcedores do Tricolor marcaram presença em um dos portões do estádio com faixas pedindo a demissão do técnico Rogério Ceni. O cenário de turbulência acontece após a eliminação da equipe para o Remo na quinta fase da Copa do Brasil, com derrota por 5 a 2 no placar agregado.

Entre as mensagens exibidas pelos torcedores estavam frases como “Ceni, sua teimosia está destruindo o Bahia”, “Elenco de milhões, futebol de centavos”, além de “Fora Ceni” e “Chega de desculpa”. Os protestos aconteceram horas antes da bola rolar na Fonte Nova e refletem a insatisfação crescente de parte da torcida com o desempenho da equipe nos jogos recentes.

As manifestações contra o treinador não são novidade. No dia seguinte à derrota por 2 a 1 para o Remo, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, integrantes da torcida organizada do Tricolor de Aço se reuniram com o elenco e também com o diretor de futebol, Cadu Santoro, cobrando respostas pela fase da equipe. O mesmo aconteceu em fevereiro, quando o Bahia foi eliminado pelo O'Higgins na fase preliminar da Libertadores, resultado que aumentou a pressão sobre o trabalho de Ceni.

Apesar das críticas, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano no início de 2026 e ocupa atualmente a sexta posição do Brasileirão. A partida contra o Grêmio pode ser decisiva para a permanência de Rogério Ceni no clube. O ex-goleiro é o segundo treinador mais longevo do futebol brasileiro, apenas atrás de Abel Ferreira, chegando no Bahia em setembro de 2023.







