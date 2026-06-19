Antes do confronto contra a Espanha... Donis prepara a Arábia Saudita para o cenário mais difícil!

A comissão técnica da seleção saudita intensifica os preparativos para o aguardado confronto contra a Espanha na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que representa um teste difícil para os “Verdes” diante de um dos principais candidatos ao título.

O técnico grego Georgios Donis busca conduzir a seleção saudita a um novo resultado positivo, após o valioso empate contra o Uruguai na rodada de estreia, evitando cair na armadilha de uma derrota pesada diante de uma seleção que possui um forte arsenal ofensivo liderado pelo astro do Barcelona, Lamine Yamal.

O cenário mais difícil aguarda a seleção saudita

Nos últimos treinos, a comissão técnica dedicou grande atenção à preparação dos goleiros para lidar com os diversos cenários esperados contra a seleção espanhola, que se baseia na pressão contínua e na profusão de jogadas ofensivas.

O treinador de goleiros, seguindo instruções de Donis, concentrou-se em treinos intensivos relacionados à defesa de chutes diretos e rebotes dentro da grande área, além de como lidar com bolas rápidas que possam resultar das contínuas jogadas ofensivas da seleção espanhola.

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Além disso, as sessões de treinamento incluíram orientações claras sobre a necessidade de evitar devolver a bola para áreas de perigo, seja segurando-a diretamente ou afastando-a para as laterais, a fim de impedir que os jogadores da Espanha tenham segundas chances que possam aumentar o sofrimento da defesa saudita.

Donis sabe que jogar contra a Espanha não será fácil, especialmente porque a seleção espanhola empatou na primeira rodada; espera-se, portanto, que ela exerça forte pressão para marcar o maior número possível de gols, o que representa o cenário mais difícil.

Al-Owais dissipa os receios

Em um desdobramento positivo para a Seleção Saudita, o correspondente do canal “Al Arabiya” confirmou que Mohammed Al-Owais está pronto para participar do confronto contra a Espanha, após ter participado normalmente e de forma eficaz do último treino da seleção.

Algumas preocupações surgiram nos últimos dias após a ausência do experiente goleiro em parte dos treinos coletivos, antes que sua total disponibilidade e preparação para a partida fossem confirmadas.

Al-Oweis participou dos treinos específicos para goleiros, que se concentraram em lidar com as bolas mais difíceis e jogar sob pressão, diante da expectativa de que sua meta seja submetida a vários testes contra o poderio ofensivo espanhol.

A aposta saudita no brilhantismo do goleiro experiente

A seleção saudita conta muito com a experiência e o brilhantismo de Mohammed Al-Owais no próximo confronto, depois que ele foi um dos destaques da primeira rodada contra o Uruguai.

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O goleiro saudita teve um desempenho excepcional na última partida, ao defender nove chutes, incluindo quatro chances perigosas de dentro da grande área, contribuindo diretamente para que a Seleção Verde conquistasse um ponto valioso.

Com o aumento das expectativas quanto à intensidade da pressão ofensiva espanhola, a missão de Al-Owais e seus companheiros parece ainda mais difícil, mas a comissão técnica aposta na prontidão do ex-goleiro do Al-Hilal para continuar apresentando seu excelente desempenho e proteger o gol da Seleção Saudita em uma das partidas mais difíceis do torneio.