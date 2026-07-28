O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, surpreendeu a torcida do "Líder" com uma nova decisão, antes de disputar o amistoso contra o Mouloudia de Argel.

O Al-Hilal enfrenta o Mouloudia de Argel amanhã, quarta-feira, na terceira de suas partidas amistosas em seu período de treinamento no exterior, na Áustria, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi afirmou que Inzaghi voltou atrás em sua decisão anterior e concordou com a transmissão da partida contra o Mouloudia de Argel, sem que seja realizada com portões fechados.

Al-Suwailhi esclareceu que o clube saudita trabalha atualmente com o canal "STC TV" para preparar as condições para a transmissão ao vivo da partida.

A partida contra o Mouloudia de Argel será a terceira que o Al-Hilal disputa em seu período de treinamento no exterior, na Áustria, onde já venceu o Sturm Graz austríaco pelo placar de 2 a 1, antes de vencer o Mamelodi Sundowns sul-africano por 2 a 0.

O "Líder" encerra suas partidas no período de treinamento na Áustria no próximo dia 3 de agosto, quando enfrenta o Al-Ahli do Catar, antes de retornar à capital saudita, Riade.