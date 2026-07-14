Antes do confronto com a Inglaterra... McAllister evoca o espírito de Maradona

O astro argentino Alexis McAlister falou com a imprensa durante o treino da seleção de seu país, destacando o confronto que se aproxima contra a seleção da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, amanhã, quarta-feira.

O craque do meio-campo relembrou o falecido lendário Diego Maradona, explicando como o “Tango” vai encarar o confronto, além de analisar algumas características táticas da seleção dos Três Leões.

Quando questionado sobre o contexto histórico que envolve os clássicos confrontos entre Argentina e Inglaterra, Mac Allister, que joga na Premier League pelo Liverpool, disse, segundo o site da ESPN: “Diego nos inspirou esta semana.” Essa referência remete à partida das quartas de final da Copa do Mundo do México de 1986, quando Maradona marcou os dois gols da vitória da Argentina por 2 a 1.

Aquela partida ficou gravada para sempre na memória do futebol graças aos gols da “Mão de Deus” e do “Gol do Século”, momentos que transformaram aquele confronto em um dos capítulos mais importantes da história da Copa do Mundo. Quarenta anos após aquele confronto histórico, os dois gigantes se enfrentam novamente em uma fase decisiva e fatídica da Copa do Mundo.

Além das dimensões históricas da partida, McAllister enfatizou que a equipe do técnico Lionel Scaloni não mudará seu estilo competitivo habitual apenas por causa das diferentes características do adversário.

Nesse sentido, o craque do meio-campo declarou: “Jogamos sempre da mesma maneira, independentemente de quem seja o adversário.” Essa declaração reflete um dos pilares fundamentais que marcaram a era Scaloni: manter uma identidade clara da equipe e se preparar para cada confronto sem abrir mão dos princípios técnicos que levaram a seleção às semifinais.

A Argentina busca impor seu próprio estilo de jogo diante de um adversário que se destaca pela força física, pelo ritmo acelerado e por contar com jogadores acostumados a disputar partidas sob forte pressão. No entanto, a delegação argentina insiste em se isolar de todo o ambiente em torno da partida para garantir que nada atrapalhe os preparativos.

Nesse contexto, McAllister apresentou uma avaliação tática preliminar da seleção inglesa, analisando sua habitual organização defensiva; ele afirmou: “Do ponto de vista defensivo, a Inglaterra joga no esquema 4-4-2, assim como várias outras seleções.” Ele explicou que a equipe ainda não iniciou preparativos táticos intensivos específicos para a semifinal, devido ao cansaço acumulado pela sucessão de partidas no torneio.

Ele continuou, descrevendo o clima no campo de treinamento durante a sessão: “Esta manhã está voltada principalmente para a recuperação e o repouso, mais do que qualquer outra coisa”. A seleção argentina havia garantido sua vaga nesta fase após superar a Suíça nas quartas de final, enquanto a Inglaterra se classificou ao derrotar a Noruega.