Antes de concretizar o empréstimo de ter Stegen, Ajax abre nova frente com o Barcelona

O Ajax de Amsterdã abriu duas frentes de negociação com o Barcelona, após concluir os trâmites do empréstimo do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, e apresentou um novo pedido para contratar o jovem lateral Jofre Torrents, também por empréstimo.

Fontes bem informadas confirmaram que o empréstimo de Ter Stegen ao Ajax será oficializado entre segunda e terça-feira, depois de semanas de negociações intensas entre todas as partes.

O goleiro internacional alemão está na capital holandesa, Amsterdã, desde a última sexta-feira, onde passou pelos exames médicos e concluiu a assinatura dos documentos necessários como preparação para o anúncio oficial.

Apesar de não ter sido emitido nenhum comunicado oficial neste domingo, o clima dentro dos dois clubes confirma que o anúncio é apenas questão de tempo, e não passará de terça-feira, no limite.

Torrents: o segundo alvo do Ajax

Durante as negociações por Ter Stegen, o Ajax demonstrou claro interesse em contratar o jovem lateral-esquerdo Jofre Torrents, segundo revelou o programa "Què t'hi jugues?".

O jornal "Marca" apurou que o clube holandês consultou a possibilidade de contratar o jogador catalão por empréstimo com opção de compra, além de manifestar o desejo de obter 50% de seus direitos futuros.

Mas as negociações por Torrents ainda estão em suas etapas iniciais. A diretoria do Barcelona aguarda a retomada dos contatos com o Ajax ao longo da próxima semana, para discutir os detalhes do negócio de forma oficial.

Barcelona aberto a emprestar o jogador

Jofre Torrents é uma das opções à disposição do técnico Hansi Flick na posição de lateral-esquerdo, ao lado de Alejandro Baldé, com a continuidade das negociações para recuperar João Cancelo.

Torrents, formado na academia "La Selva del Camp", disputou quatro partidas com a equipe principal na temporada passada, três delas no Campeonato Espanhol e uma na Copa do Rei.

Em princípio, o Barcelona não vê problema em emprestar o jogador de 19 anos com o objetivo de desenvolvê-lo e lhe dar mais minutos em campo, especialmente porque ele tem contrato com o clube que se estende até junho de 2028.

Torrents estava na lista de 17 jogadores da academia "La Masia" que acompanharam a equipe principal no período de preparação no centro "St. George's Park", na Inglaterra.

Enquanto o negócio de Ter Stegen parece resolvido e aguarda apenas o anúncio, o destino de Torrents será definido com base nas conversas que serão realizadas na próxima semana entre as diretorias dos dois clubes, que revelarão o quanto o Ajax está disposto a avançar no negócio e as condições do Barcelona para abrir mão de seu jovem jogador.