Antes da partida contra o Egito... Boas notícias dos EUA para o Irã

Relatos revelaram uma nova decisão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que concede facilidades à seleção iraniana antes de seu aguardado confronto contra o Egito na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A rede NBC News informou que as autoridades americanas decidiram alterar os procedimentos relativos à locomoção da seleção iraniana, após a Federação Iraniana de Futebol ter reclamado do tratamento recebido pela equipe durante o torneio, em comparação com as demais seleções participantes.

De acordo com a reportagem, a seleção iraniana terá permissão para viajar para a cidade de Seattle, que sediará o confronto contra o Egito, dois dias inteiros antes da partida, em vez de chegar apenas 24 horas antes, como ocorreu nas duas primeiras partidas da equipe na Copa do Mundo.

Apesar dessa flexibilização, a seleção iraniana continuará sendo obrigada a deixar os Estados Unidos imediatamente após o término da partida e retornar à sua base de hospedagem na cidade de Tijuana, no México.

A rede citou um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que afirmou que a decisão visa proporcionar condições adequadas para a seleção iraniana, mantendo as medidas de segurança em vigor durante o torneio.

Durante as duas últimas rodadas, a seleção iraniana foi obrigada a se deslocar entre o México e os Estados Unidos em intervalos curtos, além de ter deixado o território americano após cada partida disputada, ao contrário das demais seleções, que tiveram maior flexibilidade em termos de deslocamento e hospedagem.

A reportagem indicou que a Federação Iraniana de Futebol pretende apresentar uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA), em protesto contra o que considerou um tratamento injusto em comparação com as outras seleções participantes da Copa do Mundo.

Por sua vez, o técnico da seleção iraniana descreveu anteriormente sua equipe como “a seleção mais injustiçada do torneio”, devido às restrições impostas aos deslocamentos da delegação desde o início da Copa do Mundo.

A decisão dos Estados Unidos ocorre antes do confronto decisivo entre o Irã e o Egito, na sexta-feira, na cidade de Seattle, onde a seleção iraniana ainda mantém esperanças de se classificar para a próxima fase, após ter empatado nas duas primeiras rodadas do torneio.

A partida reveste-se de grande importância para ambas as seleções, já que cada uma busca um resultado positivo que reforce suas chances de chegar às fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

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