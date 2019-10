Aniversariante, foi Roberto Firmino quem distribuiu presentes na vitória do Liverpool

O brasileiro contribuiu com duas assistências na vitória sobre o Salzburg, pela Liga dos Campeões, e já se coloca entre os maiores "garçons" da Europa

O aniversário é seu, mas o presente quem ganha sou eu.

A frase é comum em muitos bilhetinhos de amor, costumeiramente entregues no dia em que a pessoa amada faz aniversário. Nesta quarta-feira (02), a torcida do , que vive a sua relação amorosa com Roberto Firmino, pode ter dito isso em diferentes idiomas mundo afora. Afinal de contas, na mesma noite em que completou 28 primaveras, o camisa 9 decidiu em mais uma vitória dos Reds.

O Liverpool venceu o Red Bull Salzburg por 4 a 3, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da Champions. A partida começou aparentemente fácil, com os atuais campeões europeus abrindo 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Firmino ajudou Sadio Mané a abrir a contagem contra sua ex-equipe. Robertson e Salah fariam os outros, antes de os austríacos surpreenderem até mesmo o antes indriblável zagueiro Virgil van Dijk até chegarem ao empate.

A situação, tensa, obrigou o Liverpool a dar uma resposta – especialmente depois da derrota na primeira rodada, para o . E foi em um toque de cabeça, na entrada da área, que Firmino deixou Mohamed Salah em condições de recolocar os ingleses na frente, garantindo a primeira vitória na chave.

Faz e me abraça! 🤜🤛 pic.twitter.com/o22H87WnqI — Liverpool FC (@LFCBrasil) October 2, 2019

Não tem sido novidade ver Roberto Firmino servindo seus companheiros. Na prática, apesar de usar a camisa 9 e jogar centralizado, Firmino quase um meia armador. E vai desempenhando de forma impressionante este seu lado “garçom”. Na atual temporada europeia, só não deu mais passes para gol do que Kevin De Bruyne, do .

O belga, de criatividade já conhecida, soma nove assistências. Com as duas dadas nesta quarta-feira (02), Firmino chegou a seis. Seja em seu aniversário ou não, o alagoano serve muito bem seus companheiros de time – e quem segue a comemorar é o torcedor do Liverpool, cada vez mais apaixonado pelo brasileiro.

“Ele normalmente é o cara que dá presentes para os outros, então foi um dia normal para o Firmino no futebol”, afirmou ao Esporte Interativo o lateral Robertson após o jogo.