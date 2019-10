Van Dijk, é você? Zagueiro do Liverpool passou a ser mais driblado e gera memes na internet

Nesta quarta-feira, o defensor levou mais um drible na temporada... e o resultado foi um golaço para o Red Bull Salzburg

Virgil van Dijk foi, para muitos, não só o melhor defensor da última temporada, mas também o melhor jogador do mundo. Chegou a receber o prêmio individual da UEFA, mas ficou atrás de Lionel Messi no FIFA The Best.

Além das excelentes exibições vestindo a camisa do , que conquistou a edição passada da Liga dos Campeões muito por causa de sua solidez defensiva, o roteiro que fez crescer a aura em torno do holandês estava na sua capacidade de não ser driblado.

Van Dijk chegou a ficar mais de um ano sem ser driblado. Um total de incríveis 65 jogos oficiais, incluindo duelos contra o de Messi e o de Neymar. Mas nesta temporada 2018-19, o encanto parece ter se quebrado.

A sequência encontrou o seu fim durante a Supercopa da , quando Gabriel Jesus passou pelo gigante holandês. Os Citizens conquistariam a taça, que abre a temporada na Terra da Rainha, na disputa de pênaltis.

Gabriel Jesus quebrou a sequência de 65 jogos sem levar drible do zagueiro Van Dijk pic.twitter.com/hOrlwdeSmL — HTE Sports (@HTE__Sports) August 4, 2019

Depois foi a vez de Nicolas Pepe, jogador contratado pelo , passar por Van Dijk com estilo. O jogo, contudo, terminou com vitória dos Reds por 3 a 1.

Virgil Van Dijk has been dribbled past and it's none other than Nicolas Pepe who gets past the Dutchman smoothly. #LIVARS #PLpic.twitter.com/ALLfdcDLc6 — Tuka Letura (@TukaLetura) August 24, 2019

Logo na rodada seguinte, Jay Rodríguez passou pelo zagueirão. A partida terminou com triunfo por 3 a 0 da equipe de Jürgen Klopp.

Jay Rodriguez dribbling past Virgil Van Dijk 👀🔥 pic.twitter.com/tWkAHNuy1L — Jan Bednarock (@PolishMaldini) August 31, 2019

Mas o lance mais emblemático de todos aconteceu no duelo contra o Red Bull Salzburg, na segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões. O sul-coreano Hwang Hee-Chan entortou Van Dijk para estufar as redes. Um golaço.

Oh my God



Hwang Hee-Chan just Dribbled Van Dijk and kept him on the ground @MisturBets #ChampionsLeague pic.twitter.com/dQVd71pmVR — Oluwa_Pikin #TeamCR7 (@adamu_shiba) October 2, 2019

Evidente que isso não quer dizer que, do nada, Van Dijk deixou de ser um bom zagueiro. Muito pelo contrário. Além da qualidade enorme, o holandês segue um dos defensores menos driblados na Europa. Mas o encanto que fizera dele instransponível, acabou e a raridade vê-lo ser batido acaba gerando... memes! Confira alguns abaixo!

*Virgil van Dijk é driblado*



eu: só acredito vendo



eu vendo: não acredito pic.twitter.com/6y8gbMS1eX — Futmais (@futtmais) October 2, 2019

Hawng Hee-Chan. Esse foi o cara que deixou o Van Dijk no chão. pic.twitter.com/dQBxhB3Qkg — Liberta Depre (@liberta__depre) October 2, 2019