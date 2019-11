Anitta fará show na final da Libertadores; para que time ela torce?

Decisão de 2019 no Estadio Monumental de Lima terá apresentação da cantora brasileira; confira qual seu time de futebol do coração

A Conmebol informou nesta quinta-feira (07) que a cantora Anitta fará o show de abertura da final da Copa Libertadores de 2019 entre e , no próximo dia 23 de novembro.

Um dos nomes mais importantes da música pop no cenário internacional, a carioca de 26 anos cantou na final da deste ano, realizada no , e na abertura das do Rio de Janeiro, em 2016.

Anitta ganhou fama internacional e já fez parceria com grandes nomes da música pop americana como, Madonna, Iggy Azalea, Rita Ora e Snoop Dogg. Além de cantar nas paradas musicais americanas, ela também é conhecida pelas letras em reggaeton, graças a suas parcerias realizadas com o colombiano Maluma.

Sua relação com o futebol nunca foi muito conhecida, mas já se conhece qual a sua preferência no que se refere à torcida. Confira a seguir!

Qual o time de coração de Anitta?

Embora não se manifeste com frequência, Anitta é torcedora declarada do . Num passado recente ela até gravou uma mensagem para as redes sociais do clube.

Além disso, a cantora também participou de um 'especial' no Fantástico, da TV Globo, gravando uma versão da música 'Você partiu meu coração' (do cantor Nego do Borel, na qual faz participação), onde aparece ao lado do 'cavalinho' do Glorioso, sobre a disputa do Brasileirão 2017.

(Foto: Reprodução Instagram)

O time de Anitta não vive uma boa temporada em 2019. Por outro lado, o rival Flamengo disputa o título do Brasileirão e sonha com o título da contra o River Plate, da